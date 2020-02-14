Федерер планирует выступить на Ролан Гаррос

Остальные грунтовые турниры швейцарец, скорее всего, играть не будет

  • 14.02.2020 11:13
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Федерер планирует выступить на Ролан Гаррос
© Australian Open. Роджер Федерер

Тони Годсик, агент Роджера Федерера, рассказал о планах швейцарского теннисиста на грунтовый сезон-2020.

По словам Годсика, третий номер мирового рейтинга в этом году не собирается играть много турниров на самом медленном покрытии. Федерер точно планирует выступить на Ролан Гаррос, на остальных грунтовых турнирах болельщики, скорее всего, не увидят 38-летнюю легенду.

Напомним, Федерер полностью пропускал соревнования на грунте в 2017 и 2018 годах, а в прошлом сезоне – сыграл в Мадриде, Риме и на Открытом чемпионате Франции.

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Источник — New York Times

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