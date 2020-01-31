Роджер ФЕДЕРЕР: «Не планирую уходить на пенсию»

Швейцарский теннисист хочет еще немного поиграть

  • 31.01.2020 12:27
  • 355 просмотров
  • 2 комментария
Роджер ФЕДЕРЕР: «Не планирую уходить на пенсию»
© ATP. Роджер Федерер

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что пока что не собирается уходить на пенсию.

«Мы не можем знать, что ждет нас в будущем, особенно в моем возрасте.

Не знаю, был ли это мой последний Открытый чемпионат Австралии, но я доволен, чувствую себя хорошо, и у меня был отличный период подготовки. Не планирую уходить на пенсию. Посмотрим, как пройдет сезон», – сказал швейцарец.

Ожидается, что Федерер будет выступать как минимум до 40 лет.

Напомним, в полуфинале Australian Open Роджер Федерер проиграл Новаку Джоковичу.

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Источник — Tennis World USA

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 31.01.2020 12:34
    +1
    Инопланетянин мы только за.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.01.2020 12:29
    +1
    Может еще играть лет 5. Только нужно пропускать грунтовой сезон!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 31.01.2020 12:34
    +1
    Инопланетянин мы только за.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.01.2020 12:29
    +1
    Может еще играть лет 5. Только нужно пропускать грунтовой сезон!
    Ссылка
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