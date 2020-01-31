Роджер ФЕДЕРЕР: «Не планирую уходить на пенсию»

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что пока что не собирается уходить на пенсию.

«Мы не можем знать, что ждет нас в будущем, особенно в моем возрасте.

Не знаю, был ли это мой последний Открытый чемпионат Австралии, но я доволен, чувствую себя хорошо, и у меня был отличный период подготовки. Не планирую уходить на пенсию. Посмотрим, как пройдет сезон», – сказал швейцарец.

Ожидается, что Федерер будет выступать как минимум до 40 лет.

Напомним, в полуфинале Australian Open Роджер Федерер проиграл Новаку Джоковичу.