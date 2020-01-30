Джокович одолел Федерера на пути в финал Australian Open

Швейцарец выдал отличное начало поединка, но серб снова был лучше в важные моменты матча

  • 30.01.2020 13:05
  • 3069 просмотров
  • 7 комментариев
Джокович одолел Федерера на пути в финал Australian Open
© Australian Open. Новак Джокович

В первом полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретились второй и третий номера посева Новак Джокович и Роджер Федерер.

50-я очная встреча завершилась в пользу сербского теннисиста, который был абсолютным фаворитом у букмекеров перед поединком.

Australian Open. Полуфинал
Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 7:6(1), 6:4, 6:3

Стоит отметить, что в первой партии Роджер вел в счете 4:1 и имел тройной скрытый сетбол, позже он выходил подавать на сет при счете 5:3. В других партиях брейкпоинтов на подаче соперника у него не было.

Таким образом, Джокович одержал 27-ю победу в очных матчах против Федерера, на харде он лидирует со счетом 20-18. 

Добавим, что Новак в четвертый раз обыграл Роджера в полуфиналах Australian Open. Каждый раз, когда серб доходил до этой стадии турнира, он обязательно брал титул.

В финале Новак Джокович сразится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия).
 

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 30.01.2020 14:03
    +2
    Дед просто покоряет.
    Уважаемый Стивен Спилберг. Приедьте в Базель.
    Ну нельзя такому человеку не дать посвятить фильм.
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    Мосій Шило
      Мосій Шило, 30.01.2020 14:02
    -1
    Аж 5 клоунов минусонули! Что не так я написал?Федор до полуфинала не сыграл ни с одним приличным теннисистом.Окажись он в верхней части сетки ,с такой игрой,как у него сейчас он бы и в 3-й круг не вышел!
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    Олег Молодов
      Олег Молодов, 30.01.2020 13:48
    -1
    Виландер с Коретхой делали превью с прогнозом на успех Джоковича, в пользу которого и свежесть, и травма живота Роджера и сухость температуры корта, которая влияет на отскок мяча, и результаты их встреч в полуфиналах АО. Всё было в пользу серба.
    И нужно отдать должное швейцарцу, что при всех проблемах он вышел на матч! И отыграл его до конца! 50-ая(!) личная встреча состоялась! Спасибо, Роджер, за турнир! Вимблдон будет твой!
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    Мосій Шило
      Мосій Шило, 30.01.2020 13:31
    -8
    Результат вполнее оказался предсказуем и закономерен!Федор подошел к завершению карьеры.Вызывает вопрос(хотя все по правилам) верхняя и нижняя сетки турнира. В нижней сетке оказалось всего 3-4 человека ,умеющих играть в теннис:.Джок,Федор,Чилич,ну и Фонька ,в отдельных играх Нельзя же всерьез считать людьми, умеющими играть в высококласный теннис Милмана,Берреттини и тем более РаоничаА теперь посмотрите на верхнюю часть! Рафа,Тимоха,Зверь,Медведь,Варвар,Рубль,Мо
    нфилс,Цицик,Хачан. Так,что с игрой Федор,попади он в верхнюю сетку сегодняшний результат можно считать за счастье Рафу мне жаль!Вчера теннисные боги могли быть к нему и поблагосклоннее.Джок силен,конечно,но ошибок делает много.Ему будет очень тяжело в финале со Зверем,если тот обыграет ушастенького Тимошку
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    alefteev77
      alefteev77, 30.01.2020 13:16
    +1
    viktor112007, 30.01.2020 13:10
    шкода Фєдю, дуже подобається цей тенісист. гіршим не був сьогодні, просто банально не вистачило фізики - попередній матч був дуже енергозатратним
    Федереру дуже повезло потрапити в 1/2 - 7 матч-болів відіграв.
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    viktor112007
      viktor112007, 30.01.2020 13:10
    +3
    шкода Фєдю, дуже подобається цей тенісист. гіршим не був сьогодні, просто банально не вистачило фізики - попередній матч був дуже енергозатратним
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    axylinam
    axylinam, 30.01.2020 13:08
    +1
    Федереру явно не хватило сил,играл на автопилоте,Джокович играл с явным запасом,скорее всего он и выиграет финал
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    viktor112007
      viktor112007, 30.01.2020 13:10
    +3
    шкода Фєдю, дуже подобається цей тенісист. гіршим не був сьогодні, просто банально не вистачило фізики - попередній матч був дуже енергозатратним
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 30.01.2020 14:03
    +2
    Дед просто покоряет.
    Уважаемый Стивен Спилберг. Приедьте в Базель.
    Ну нельзя такому человеку не дать посвятить фильм.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.01.2020 13:16
    +1
    viktor112007, 30.01.2020 13:10
    шкода Фєдю, дуже подобається цей тенісист. гіршим не був сьогодні, просто банально не вистачило фізики - попередній матч був дуже енергозатратним
    Федереру дуже повезло потрапити в 1/2 - 7 матч-болів відіграв.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.01.2020 13:08
    +1
    Федереру явно не хватило сил,играл на автопилоте,Джокович играл с явным запасом,скорее всего он и выиграет финал
    Ссылка
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