Джокович одолел Федерера на пути в финал Australian Open

В первом полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретились второй и третий номера посева Новак Джокович и Роджер Федерер.
50-я очная встреча завершилась в пользу сербского теннисиста, который был абсолютным фаворитом у букмекеров перед поединком.
Australian Open. Полуфинал
Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 7:6(1), 6:4, 6:3
Стоит отметить, что в первой партии Роджер вел в счете 4:1 и имел тройной скрытый сетбол, позже он выходил подавать на сет при счете 5:3. В других партиях брейкпоинтов на подаче соперника у него не было.
Таким образом, Джокович одержал 27-ю победу в очных матчах против Федерера, на харде он лидирует со счетом 20-18.
Добавим, что Новак в четвертый раз обыграл Роджера в полуфиналах Australian Open. Каждый раз, когда серб доходил до этой стадии турнира, он обязательно брал титул.
В финале Новак Джокович сразится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия).
Источник — Sport.ua
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Уважаемый Стивен Спилберг. Приедьте в Базель.
Ну нельзя такому человеку не дать посвятить фильм.
И нужно отдать должное швейцарцу, что при всех проблемах он вышел на матч! И отыграл его до конца! 50-ая(!) личная встреча состоялась! Спасибо, Роджер, за турнир! Вимблдон будет твой!
нфилс,Цицик,Хачан. Так,что с игрой Федор,попади он в верхнюю сетку сегодняшний результат можно считать за счастье Рафу мне жаль!Вчера теннисные боги могли быть к нему и поблагосклоннее.Джок силен,конечно,но ошибок делает много.Ему будет очень тяжело в финале со Зверем,если тот обыграет ушастенького Тимошку
Уважаемый Стивен Спилберг. Приедьте в Базель.
Ну нельзя такому человеку не дать посвятить фильм.
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