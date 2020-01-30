Джокович одолел Федерера на пути в финал Australian Open

В первом полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретились второй и третий номера посева Новак Джокович и Роджер Федерер.

50-я очная встреча завершилась в пользу сербского теннисиста, который был абсолютным фаворитом у букмекеров перед поединком.

Australian Open. Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 7:6(1), 6:4, 6:3

Стоит отметить, что в первой партии Роджер вел в счете 4:1 и имел тройной скрытый сетбол, позже он выходил подавать на сет при счете 5:3. В других партиях брейкпоинтов на подаче соперника у него не было.

Таким образом, Джокович одержал 27-ю победу в очных матчах против Федерера, на харде он лидирует со счетом 20-18.

Добавим, что Новак в четвертый раз обыграл Роджера в полуфиналах Australian Open. Каждый раз, когда серб доходил до этой стадии турнира, он обязательно брал титул.

В финале Новак Джокович сразится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия).

