Australian Open. Известны все участники полуфиналов в одиночном разряде

28 и 29 января на Australian Open прошли матчи 1/4 финала в одиночном разряде.
Отметим, что все восемь участников полуфинальной стадии представляют разные страны. У мужчин представлена только одна часть света – Европа, у женщин – таких три: Европа, Австралия и Америка.
Пары 1/2 финала у мужчин
[5] Доминик Тим – [7] Александр Зверев
[3] Роджер Федерер – [2] Новак Джокович
Пары 1/2 финала у женщин
[1] Эшли Барти – [14] София Кенин
[4] Симона Халеп – Гарбинье Мугуруса
Источник — Sport.ua
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