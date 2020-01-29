Australian Open. Известны все участники полуфиналов в одиночном разряде

28 и 29 января на Australian Open прошли матчи 1/4 финала в одиночном разряде.

Отметим, что все восемь участников полуфинальной стадии представляют разные страны. У мужчин представлена только одна часть света – Европа, у женщин – таких три: Европа, Австралия и Америка.



Пары 1/2 финала у мужчин

[5] Доминик Тим – [7] Александр Зверев

[3] Роджер Федерер – [2] Новак Джокович



Пары 1/2 финала у женщин

[1] Эшли Барти – [14] София Кенин

[4] Симона Халеп – Гарбинье Мугуруса