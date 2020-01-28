Джокович каждый раз брал титул, когда выходил в полуфинал Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович уверенно шагает к своей очередной победе на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В четвертьфинале второй сеяный уверенно одолел Милоша Раонича из Канады , оформив восьмой в карьере выход в полуфинал турнира, где ему предстоит сразится против Роджера Федерера.

Отметим, что до этого Джокович еще ни разу не проигрывал ни полуфиналов, ни финалов на Australian Open.

Что касается личных встреч на таких высоких стадиях австралийского мейджора, то Джокович ранее трижды обыграл Федерера в полуфинале. В финале они никогда не пересекались.