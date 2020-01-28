Australian Open. Джокович обыграл Раонича и вышел на Федерера

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович одержал уверенную победу в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в трех сетах набравшего великолепную форму Милоша Раонича.

Australian Open. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) – Милош Раонич (Канада) – 6:4, 6:3, 7:6(1)

В полуфинале Джокович сразится с Роджером Федерером, который в невероятном по драматизму пятисетовом матче переиграл Тенниса Сандгрема из США

Джокович и Федерер встретятся в юбилейный 50-й раз. На данный момент серб ведет в очном противостоянии 26-23 (19-18 на харде).