Australian Open. Джокович обыграл Раонича и вышел на Федерера

В полуфинале нас ожидает 50-е противостояние выдающихся теннисистов современности

  • 28.01.2020 13:38
  • 1115 просмотров
  • 1 комментарий
Australian Open. Джокович обыграл Раонича и вышел на Федерера
© Australian Open. Новак Джокович
Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович одержал уверенную победу в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в трех сетах набравшего великолепную форму Милоша Раонича.
 
Australian Open. 1/4 финала  
Новак Джокович (Сербия) – Милош Раонич (Канада) – 6:4, 6:3, 7:6(1)
 
В полуфинале Джокович сразится с Роджером Федерером, который в невероятном по драматизму пятисетовом матче переиграл Тенниса Сандгрема из США.
 
Джокович и Федерер встретятся в юбилейный 50-й раз. На данный момент серб ведет в очном противостоянии 26-23 (19-18 на харде).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    axylinam
      axylinam, 28.01.2020 13:42
    +3
    Джокович легко пройдёт уставшего Федерера
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 28.01.2020 13:42
    +3
    Джокович легко пройдёт уставшего Федерера
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности