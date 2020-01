Федерер ушел с семи матчболов в четвертьфинале Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер во второй раз невероятным образом вытащил практически проигрышный матч на Открытом чемпионате Австралии-2020.

В четвертьфинальном матче против Тенниса Сандгрена, сотой ракетки мира и единственного несеяного теннисиста на данной стадии, швейцарец отыграл 7 матчболов в четвертой партии и оформил победу в пяти сетах.

Australian Open. 1/4 финала

Роджер Федерер (Швейцария) – Теннис Сандгрен (США) – 6:3, 2:6, 2:6, 7:6(8), 6:3.

В полуфинале Федерер сразится с победителем матча Новак Джокович – Милош Раонич.

Отметим, что Федерер всего раз в карьере проигрывал американским теннисистам на турнирах Большого Шлема. В 2001-м году швейцарец уступил в трех сетах Андре Агасси в четвертом круге US Open. Всего было сыграно 38 матчей.

Federer finds a way 🇨🇭@rogerfederer saves seven match points to def. Tennys Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6(8) 6-3 and reach the #AusOpen semifinals for the 15th time.#AO2020 pic.twitter.com/B3Biy3q1Ez