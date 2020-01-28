Федерер ушел с семи матчболов в четвертьфинале Australian Open

Швейцарский теннисист едва не проиграл сотой ракетке мира Теннису Сандгрену

  • 28.01.2020 09:51
  • 1163 просмотра
  • 4 комментария
Федерер ушел с семи матчболов в четвертьфинале Australian Open
© Australian Open. Роджер Федерер
Швейцарский теннисист Роджер Федерер во второй раз невероятным образом вытащил практически проигрышный матч на Открытом чемпионате Австралии-2020.
 
В четвертьфинальном матче против Тенниса Сандгрена, сотой ракетки мира и единственного несеяного теннисиста на данной стадии, швейцарец отыграл 7 матчболов в четвертой партии и оформил победу в пяти сетах.
 
Australian Open. 1/4 финала
Роджер Федерер (Швейцария) – Теннис Сандгрен (США) – 6:3, 2:6, 2:6, 7:6(8), 6:3.
 
В полуфинале Федерер сразится с победителем матча Новак Джокович – Милош Раонич.
 
Напомним, в матче третьего круга против Джона Миллмана Роджер отыгрался со счета 4:8 на тай-брейке пятого сета (до 10 очков).
 
Отметим, что Федерер всего раз в карьере проигрывал американским теннисистам на турнирах Большого Шлема. В 2001-м году швейцарец уступил в трех сетах Андре Агасси в четвертом круге US Open. Всего было сыграно 38 матчей.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Борис Гнатюк
      Борис Гнатюк, 28.01.2020 10:05
    +2
    Такой теннис нужно обязательно смотреть.Федерер великий! Отыграть 7 матчболов !!!
    Ссылка
    vital
      vital, 28.01.2020 10:04
    +2
    Федя молодчинка, що з такими боями пробився в півфінал. Але де ж йому сили взяти на вирішальні матчі у такому віці?
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    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 28.01.2020 10:01
    +3
    Красава. Якщо ж не хочеться щоб старічок закінчував кар'єру. Великий!!!
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 28.01.2020 09:55
    +1
    Федерер маленький подвиг совершил
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 28.01.2020 10:01
    +3
    Красава. Якщо ж не хочеться щоб старічок закінчував кар'єру. Великий!!!
    Ссылка
    Борис Гнатюк
      Борис Гнатюк, 28.01.2020 10:05
    +2
    Такой теннис нужно обязательно смотреть.Федерер великий! Отыграть 7 матчболов !!!
    Ссылка
    vital
      vital, 28.01.2020 10:04
    +2
    Федя молодчинка, що з такими боями пробився в півфінал. Але де ж йому сили взяти на вирішальні матчі у такому віці?
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 28.01.2020 09:55
    +1
    Федерер маленький подвиг совершил
    Ссылка
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