Федерер одержал сотую победу на Australian Open

Сегодня Роджер Федерер в третьем раунде Australian Open-2020 в пяти сетах одержал тяжелую победу над Джоном Миллманом 4:6, 7:6(2), 6:4, 4:6, 7:6(8).
Для Федерера эта победа стала, юбилейной, 100-й в карьере на Australian Open. Ранее Федерер уже преодолел рубеж в 100 побед на Уимблдоне.
Таким образом, Федерер стал первым человеком в истории тенниса, который одержал 100 и более побед на двух разных турнирах Большого шлема.
Все теннисисты, который побеждали 100 и более раз на отдельных турнирах Большого шлема:
Tennis🎾 - @rogerfederer is the first player to reach 100 wins at two different Grand Slams (singles Open Era). 👑— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) January 24, 2020
120 - Navrátilová🇺🇸🇨🇿 - WIM
101 - Evert🇺🇸 - US
101 - Federer🇨🇭 - WIM
101 - Serena🇺🇸 - US
100 - Federer🇨🇭 - AUS (+1)#AusOpen #AO2020
Источник — Gracenote Live
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.