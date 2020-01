Федерер одержал сотую победу на Australian Open

Сегодня Роджер Федерер в третьем раунде Australian Open-2020 в пяти сетах одержал тяжелую победу над Джоном Миллманом 4:6, 7:6(2), 6:4, 4:6, 7:6(8).

Для Федерера эта победа стала, юбилейной, 100-й в карьере на Australian Open. Ранее Федерер уже преодолел рубеж в 100 побед на Уимблдоне.

Таким образом, Федерер стал первым человеком в истории тенниса, который одержал 100 и более побед на двух разных турнирах Большого шлема.

Все теннисисты, который побеждали 100 и более раз на отдельных турнирах Большого шлема:

Tennis🎾 - @rogerfederer is the first player to reach 100 wins at two different Grand Slams (singles Open Era). 👑



120 - Navrátilová🇺🇸🇨🇿 - WIM

101 - Evert🇺🇸 - US

101 - Federer🇨🇭 - WIM

101 - Serena🇺🇸 - US

100 - Federer🇨🇭 - AUS (+1)#AusOpen #AO2020