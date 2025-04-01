Фердинанд ИКЕННА: «Мы выходили на поле, заряженные на победу»

В матче 22-го тура УПЛ «Ворскла» принимала «Кривбасс». Гости одержали победу со счетом 1:0. В составе криворожского клуба свой первый матч провел нигерийский полузащитник Фердинанд Икенна.

– Фердинанд, поздравляем с дебютом за «Кривбасс». Поделись эмоциями.

– По-моему, сегодня была отличная игра, настоящая борьба. Мы выходили на поле, заряженные на победу. Я счастлив, что сегодня мы заработали три очка. Воздушная тревога? Для меня это не очень влияет на настройки, ведь главное оставаться сконцентрированным на протяжении воздушной тревоги.

– Какие наставления давал тебе Юрий Вернидуб?

– Юрий Вернидуб перед игрой попросил пытаться балансировать защиту, постоянно смотреть вперед и, по возможности, оставаться в центре. Я пытался просто играть и помогать команде.

– У «Кривбасса» было еще немало моментов, но счет только 1:0. В целом удовлетворены результатом?

– Мы действительно заслужили эту победу. С самого начала матча видел в каждом игроке «Кривбасса» желание победить. Выйдя на поле, я сразу заметил это безумное желание выиграть. Надеюсь, что мы сохраним этот пыл и дальше.