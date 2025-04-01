В Черноморце выплатили зарплату сразу после прихода нового тренера
Богдан Бутко рассказал о переменах в одесском клубе
Защитник одесского «Черноморца» Богдан Бутко рассказал об изменениях в клубе после прихода нового главного тренера Александра Кучера:
«У нас появился новый наставник, поэтому в ближайшее время игра будет немного перестроена. На данный момент работаем над стабильностью в обороне, потому что в последних матчах пропускали слишком много голов в каждой игре.
Такие изменения должны пойти на пользу нашей команде. После прихода Кучера появилась стабильность – нам сразу выплатили зарплату. Уверен, это должно повлиять на «Черноморец» в лучшую сторону. Будем работать, чтобы улучшить результаты», – прокомментировал Бутко.
Одесский коллектив набрал 15 баллов и занимает 16-е, последнее, место в турнирной таблице. 5 апреля подопечные Александра Кучера сыграют против черкасского ЛНЗ.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Динамо» прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в «Черноморец».
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