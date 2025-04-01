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  4. В Черноморце выплатили зарплату сразу после прихода нового тренера
Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 12:37 |
223
1

В Черноморце выплатили зарплату сразу после прихода нового тренера

Богдан Бутко рассказал о переменах в одесском клубе

01 апреля 2025, 12:37 |
223
1
В Черноморце выплатили зарплату сразу после прихода нового тренера
ФК Черноморец

Защитник одесского «Черноморца» Богдан Бутко рассказал об изменениях в клубе после прихода нового главного тренера Александра Кучера:

«У нас появился новый наставник, поэтому в ближайшее время игра будет немного перестроена. На данный момент работаем над стабильностью в обороне, потому что в последних матчах пропускали слишком много голов в каждой игре.

Такие изменения должны пойти на пользу нашей команде. После прихода Кучера появилась стабильность – нам сразу выплатили зарплату. Уверен, это должно повлиять на «Черноморец» в лучшую сторону. Будем работать, чтобы улучшить результаты», – прокомментировал Бутко.

Одесский коллектив набрал 15 баллов и занимает 16-е, последнее, место в турнирной таблице. 5 апреля подопечные Александра Кучера сыграют против черкасского ЛНЗ.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Динамо» прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в «Черноморец».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Богдан Бутко Александр Кучер
Николай Титюк Источник: YouTube
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VovanSidorovi4
Ракицкий выплатил.
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