В Черноморце выплатили зарплату сразу после прихода нового тренера

Защитник одесского «Черноморца» Богдан Бутко рассказал об изменениях в клубе после прихода нового главного тренера Александра Кучера:

«У нас появился новый наставник, поэтому в ближайшее время игра будет немного перестроена. На данный момент работаем над стабильностью в обороне, потому что в последних матчах пропускали слишком много голов в каждой игре.

Такие изменения должны пойти на пользу нашей команде. После прихода Кучера появилась стабильность – нам сразу выплатили зарплату. Уверен, это должно повлиять на «Черноморец» в лучшую сторону. Будем работать, чтобы улучшить результаты», – прокомментировал Бутко.

Одесский коллектив набрал 15 баллов и занимает 16-е, последнее, место в турнирной таблице. 5 апреля подопечные Александра Кучера сыграют против черкасского ЛНЗ.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Динамо» прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в «Черноморец».