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Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 12:33 | Обновлено 01 апреля 2025, 12:34
475
1

Маркевич назвал триумфатора УПЛ. Место Шахтера в чемпионате может удивить

Специалист не верит в донецкий «Шахтер»

01 апреля 2025, 12:33 | Обновлено 01 апреля 2025, 12:34
475
1
Маркевич назвал триумфатора УПЛ. Место Шахтера в чемпионате может удивить
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич спрогнозировал чемпиона нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Специалист уверен, что киевское «Динамо» завоюет золотые медали чемпионата.

«Наверное все так и останется. Чемпион – Динамо. Второе место – Александрия. Третье – Шахтер. Я не знаю, за счет чего Шахтер может выбить Александрию из второго места.

Вроде бы в донецкой команде есть квалифицированные футболисты, а целостной игры нет, каждый бегает сам за себя. Я считаю, что Оболонь не должна была проигрывать Шахтеру. «Пивовары» выглядели не хуже, особенно – во втором тайме. Не знаю, что происходит с Шахтером, сейчас они выглядят очень уверенно», – сказал Мирон

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет УПЛ, имея в своем активе 54 турнирных пункта после 22 сыгранных матчей. Второй в чемпионате идет «Александрия» с 50 баллами.«Шахтер» находится на третьей ступени с 44 баллами после 21 сыгранного матча.

Ранее Мирон Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ

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Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Динамо Киев Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Володимир
Просто  донецкий  клуб растворился в толпе иностранцев .
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