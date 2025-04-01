Маркевич назвал триумфатора УПЛ. Место Шахтера в чемпионате может удивить
Специалист не верит в донецкий «Шахтер»
Известный украинский тренер Мирон Маркевич спрогнозировал чемпиона нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Специалист уверен, что киевское «Динамо» завоюет золотые медали чемпионата.
«Наверное все так и останется. Чемпион – Динамо. Второе место – Александрия. Третье – Шахтер. Я не знаю, за счет чего Шахтер может выбить Александрию из второго места.
Вроде бы в донецкой команде есть квалифицированные футболисты, а целостной игры нет, каждый бегает сам за себя. Я считаю, что Оболонь не должна была проигрывать Шахтеру. «Пивовары» выглядели не хуже, особенно – во втором тайме. Не знаю, что происходит с Шахтером, сейчас они выглядят очень уверенно», – сказал Мирон
В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет УПЛ, имея в своем активе 54 турнирных пункта после 22 сыгранных матчей. Второй в чемпионате идет «Александрия» с 50 баллами.«Шахтер» находится на третьей ступени с 44 баллами после 21 сыгранного матча.
Ранее Мирон Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
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