Australian Open. Результаты игрового дня у мужчин

Первая десятка посева потеряла двоих бойцов

  • 24.01.2020 16:03
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Australian Open. Результаты игрового дня у мужчин
© Australian Open. Роджер Федерер
25 января на Australian Open прошли матчи третьего круга нижней части основной сетки в мужском одиночном разряде.
 
День выдался неудачным для некоторых теннисистов из первой десятки посева.
 
Australian Open. Третий круг
 
Новак Джокович (Сербия) – Йошихито Нишиока (Япония) – 6:3, 6:2, 6:2
Марин Чилич (Хорватия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:7(3), 6:4, 6:0, 5:7, 6:3
Милош Раонич (Канада) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:5, 6:4, 7:6(2)
Диего Шварцман (Аргентина) – Душан Лайович (Сербия) – 6:2, 6:3, 7:6(2)
Мартон Фучович (Венгрия) – Томми Пол (США) – 6:1, 6:1, 6:4
Фабио Фоньини (Италия) – Гидо Пелья (Аргентина) – 7:6(0), 6:2, 6:3
Теннис Сандгрен (США) – Сэм Куэрри (США) – 6:4, 6:4, 6:4
Роджер Федерер (Швейцария) – Джон Миллман (Австралия) – 4:6, 7:6(2), 6:4, 4:6, 7:6(8)
 
Пары четвертого круга здесь.
 
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Источник — Sport.ua

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