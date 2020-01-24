Australian Open. Стала известна половина участников 1/8 финала у мужчин

25 января на Australian Open прошли матчи третьего круга нижней части основной сетки в мужском одиночном разряде.

Турнир покинули сразу несколько теннисистов, которые претендовали пройти как минимум дальше 1/16 финала.

Девятый сеяный испанец Роберто Баутиста-Агут уступил экс-третьей ракетке мира Марину Чиличу, который сейчас занимает 35-е место в мировой классификации.

Чудом ушел от поражения Роджер Федерер, который уступал на тай-брейке пятого сета со счетом 4-8 (для победы нужно набрать 10 очков).

Пары 1/8 финала (четвертый круг)

Нижняя часть сетки

Теннис Сандгрен – [12] Фабио Фоньини Теннис Сандгрен –[12] Фабио Фоньини

Мартон Фучович – [3] Роджер Федерер Мартон Фучович –[3] Роджер Федерер

[32] Милош Раонич – Марин Чилич [32] Милош Раонич –Марин Чилич