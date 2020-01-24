Australian Open. Стала известна половина участников 1/8 финала у мужчин

День апсетов прошел и в мужском турнире

  • 24.01.2020 15:54
  • 1287 просмотров
  • 1 комментарий
Australian Open. Стала известна половина участников 1/8 финала у мужчин
© Australian Open. Роджер Федерер
25 января на Australian Open прошли матчи третьего круга нижней части основной сетки в мужском одиночном разряде.
 
Турнир покинули сразу несколько теннисистов, которые претендовали пройти как минимум дальше 1/16 финала.
 
Девятый сеяный испанец Роберто Баутиста-Агут уступил экс-третьей ракетке мира Марину Чиличу, который сейчас занимает 35-е место в мировой классификации.
 
А юный грек Стефанос Циципас (№6 ATP) также довольно неожиданно в трех сетах уступил опытному Милошу Раоничу из Канады (№35 ATP). 
 
Чудом ушел от поражения Роджер Федерер, который уступал на тай-брейке пятого сета со счетом 4-8 (для победы нужно набрать 10 очков).
 
Пары 1/8 финала (четвертый круг)
 
Нижняя часть сетки
 
 Теннис Сандгрен –  [12] Фабио Фоньини 
 Мартон Фучович –   [3] Роджер Федерер
 
 [32] Милош Раонич  –  Марин Чилич
 [14] Диего Шварцман –  [2] Новак Джокович
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.01.2020 16:57
    -1
    бой Джокович-Шварцман украшение этой стадии
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