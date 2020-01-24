Australian Open. Стала известна половина участников 1/8 финала у мужчин

25 января на Australian Open прошли матчи третьего круга нижней части основной сетки в мужском одиночном разряде.
Турнир покинули сразу несколько теннисистов, которые претендовали пройти как минимум дальше 1/16 финала.
Девятый сеяный испанец Роберто Баутиста-Агут уступил экс-третьей ракетке мира Марину Чиличу, который сейчас занимает 35-е место в мировой классификации.
А юный грек Стефанос Циципас (№6 ATP) также довольно неожиданно в трех сетах уступил опытному Милошу Раоничу из Канады (№35 ATP).
Чудом ушел от поражения Роджер Федерер, который уступал на тай-брейке пятого сета со счетом 4-8 (для победы нужно набрать 10 очков).
Пары 1/8 финала (четвертый круг)
Нижняя часть сетки
Теннис Сандгрен – [12] Фабио Фоньини
Мартон Фучович – [3] Роджер Федерер
[32] Милош Раонич – Марин Чилич
[14] Диего Шварцман – [2] Новак Джокович
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Источник — Sport.ua
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