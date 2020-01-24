Australian Open. Раонич в трех сетах разобрался с Циципасом

Шестой номер посева Стефанос Циципас завершил борьбу на Открытом чемпионате Австралии по теннису после третьего круга.

Действующий чемпион Финала ATP в трех сетах уступил опытному канадцу Милошу Раоничу, который занимает 35-е место в мировой классификации.

Australian Open. Третий круг

Милош Раонич (Канада) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:5, 6:4, 7:6(2)

Отметим, что 21-летний грек, который в прошлом году играл на кортах Мельбурна в полуфинале, с огромной долей вероятности не потеряет свою позицию в рейтинге ATP. Подвинуть его может только немец Александр Зверев в случае завоевания титула.

В следующем раунде Раонич сразится с еще одним опытным теннисистом – Марином Чиличем, который также немного неожиданно одолел в третьем круге девятого сеянного Роберто Баутисту-Агута.