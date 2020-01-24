Australian Open. Раонич в трех сетах разобрался с Циципасом

Действующий чемпион Финала ATP досрочно покинул турнир в Мельбурне

  • 24.01.2020 13:10
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Australian Open. Раонич в трех сетах разобрался с Циципасом
© Australian Open. Милош Раонич
Шестой номер посева Стефанос Циципас завершил борьбу на Открытом чемпионате Австралии по теннису после третьего круга.
 
Действующий чемпион Финала ATP в трех сетах уступил опытному канадцу Милошу Раоничу, который занимает 35-е место в мировой классификации.
 
Australian Open. Третий круг
Милош Раонич (Канада) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:5, 6:4, 7:6(2)
 
Отметим, что 21-летний грек, который в прошлом году играл на кортах Мельбурна в полуфинале, с огромной долей вероятности не потеряет свою позицию в рейтинге ATP. Подвинуть его может только немец Александр Зверев в случае завоевания титула.
 
В следующем раунде Раонич сразится с еще одним опытным теннисистом – Марином Чиличем, который также немного неожиданно одолел в третьем круге девятого сеянного Роберто Баутисту-Агута. 
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Источник — Sport.ua

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