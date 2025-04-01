Кубок Украины01 апреля 2025, 13:15 |
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ВИДЕО. Буковина открыла счет в четвертьфинале Кубка Украины
Забитым мячом на 4-й минуте отличился Иван Тищенко
01 апреля 2025, 13:15 |
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Во вторник, 1 апреля, проходит матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/25, в котором сыграли «Буковина» и «Виктория».
Команды встретились на стадионе «Буковина» в городе Черновцы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Черновчанам довольно быстро удалось открыть счет во встрече – уже на 4-й минуте первым забитым мячом отметился Иван Тищенко.
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