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  4. ВИДЕО. Буковина открыла счет в четвертьфинале Кубка Украины
Кубок Украины
01 апреля 2025, 13:15 |
660
0

ВИДЕО. Буковина открыла счет в четвертьфинале Кубка Украины

Забитым мячом на 4-й минуте отличился Иван Тищенко

01 апреля 2025, 13:15 |
660
0
ВИДЕО. Буковина открыла счет в четвертьфинале Кубка Украины
ФК Буковина. Иван Тищенко

Во вторник, 1 апреля, проходит матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/25, в котором сыграли «Буковина» и «Виктория».

Команды встретились на стадионе «Буковина» в городе Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Черновчанам довольно быстро удалось открыть счет во встрече – уже на 4-й минуте первым забитым мячом отметился Иван Тищенко.

ВИДЕО. Буковина открыла счет в четвертьфинале Кубка Украины

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Иван Тищенко Кубок Украины по футболу Виктория Сумы Буковина Черновцы видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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