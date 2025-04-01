Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух хочет победить Динамо в Кубке Украины»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча против киевского «Динамо» в 1/4 финала Кубка Украины.

– В чемпионате всегда можно исправить ситуацию, тогда как в кубковом матче все решается в одной игре – команда либо проходит дальше, либо вылетает. С точки зрения психологии этот поединок будет для нас тяжелее, чем в УПЛ.

Мы проанализировали игру с Динамо и понимаем, что не все нам удавалось в том матче. У «Динамо» много игроков с высоким уровнем индивидуального мастерства и это сыграло свою роль в предварительном результате. Нам было сложно, но думаю, мы качественно подготовимся к кубковому поединку и покажем лучшую игру.

Конечно, «Рух» будет играть только на победу. Некорректно сравнивать двухматчевое противостояние с Динамо с двухматчевым противостоянием с Карпатами, когда в чемпионате мы уступили, а в Кубке Украины взяли реванш. Все же это две разные команды. Но мы не будем отходить от своих игровых принципов и будем пытаться играть в тот футбол, который пропагандирует «Рух», – сказал специалист.

Матч «Рух» – «Динамо» состоится в среду, второго апреля. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.