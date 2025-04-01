Александр АЛИЕВ: «В профессиональном футболе за такое по лицу бьют»

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Алиев, который ныне выступает в составе медиафутбольного клуба IGNIS, не сдержал эмоций во время общения с партнерами по команде:

«Мы пропускаем первый гол, а ты Ваня (обращается к одноклубнику – прим) развернулся и трусцой побежал. Это что такое? Как это возможно? В команде профессионалов за такое по лицу бьют, а потом ты идешь и садишься рядом с тренером.

(Обращается к другому игроку – прим) Тебе не нужно бегать туда и обратно, возле ворот мяч держи. Вы стоите втроем и держите одного соперника. Если мы делаем одно дело, то давайте исполнять это нормально. Если мы пришли сюда просто бездельничать, то кому и зачем такое нужно?» – был недоволен Алиев.

В составе «Динамо» Алиев провел 134 матча, в которых забил 30 голов и отдал 36 результативных передач. Играл в составе сборной Украины – на счету футболиста шесть мячей в 28 поединках.