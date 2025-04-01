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  4. Александр АЛИЕВ: «В профессиональном футболе за такое по лицу бьют»
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01 апреля 2025, 13:01 |
1724
0

Александр АЛИЕВ: «В профессиональном футболе за такое по лицу бьют»

Экс-игрок киевского «Динамо» не сдержал эмоций

01 апреля 2025, 13:01 |
1724
0
Александр АЛИЕВ: «В профессиональном футболе за такое по лицу бьют»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Алиев

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Алиев, который ныне выступает в составе медиафутбольного клуба IGNIS, не сдержал эмоций во время общения с партнерами по команде:

«Мы пропускаем первый гол, а ты Ваня (обращается к одноклубнику – прим) развернулся и трусцой побежал. Это что такое? Как это возможно? В команде профессионалов за такое по лицу бьют, а потом ты идешь и садишься рядом с тренером.

(Обращается к другому игроку – прим) Тебе не нужно бегать туда и обратно, возле ворот мяч держи. Вы стоите втроем и держите одного соперника. Если мы делаем одно дело, то давайте исполнять это нормально. Если мы пришли сюда просто бездельничать, то кому и зачем такое нужно?» – был недоволен Алиев.

В составе «Динамо» Алиев провел 134 матча, в которых забил 30 голов и отдал 36 результативных передач. Играл в составе сборной Украины – на счету футболиста шесть мячей в 28 поединках.

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Динамо Киев Александр Алиев IGNIS медиафутбол
Николай Титюк Источник: Instagram
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