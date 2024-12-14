Обладатель шахматной короны обожает теннис. Факты, которые могли не знать

12 декабря завершился поединок за за титул чемпиона мира 2024 по шахматам между 18-летним Гукешем Доммараджу из Индии и 32-летним китайцем Дином Лижэнь.

Гукеш выиграл матчевое противостояние со счетом 7,5:6,5 и стал самым молодым чемпионом мира. После победы Доммараджу в сети появилась информация о то, что юный шахматист является большим фанатом тенниса.

К примеру, во время парти против Дина Лижэня Гукеш играл в рубашке с логотипом Роджера Федерера.

А в интервью открыто признавался, что является фанатом Новака Джоковича и мечтает с ним встретиться:

«Он один из величайших спортсменов, по моему мнению, я бы с удовольствием встретился с ним и сделал что-нибудь, например, сыграл бы в шахматы или теннис, просто чтобы обсудить с ним что-то. Было бы здорово, если бы это произошло».

Гукеш также сравнивает свой стиль игры с уникальностью «Большой тройки» и хочет быть известным во всем мире благодаря нему.

Кроме того, отец Гукеша хотел отдать его в секцию тенниса еще до того, как Доммараджу научился играть в шахматы.

ФОТО. Гукеш Доммараджу – в рубашке с логотипом Федерера во время чемпионского матча

ВИДЕО. Гукеш Доммараджу играет на теннисном корте