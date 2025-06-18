Синнер превзошел Джоковича, но до Федерера еще очень далеко
Итальянский теннисист 54 недели занимает первую строку мирового рейтинга
Итальянский теннисист Янник Синнер уже 54 недели занимает первую строку мирового рейтинга ATP с момента своего первого восхождения на вершину.
После того как 16 июня была опубликовала обновленная версия рейтинга, победитель Открытого чемпионата Австралии 2025 превзошел достижение серба Новака Джоковича и теперь занимает четвертую позицию по этому показателю.
С тех пор как рейтинг ATP был впервые опубликован в 1973 году, только три теннисиста имели более продолжительное первое место в качестве первой ракетки мира, чем Янник Синнер – это Роджер Федерер, Джимми Коннорс и Ллейтон Хьюитт.
Лидеры ATP по продолжительности первого пребывания на вершине:
- Роджер Федерер – 237 недель
- Джимми Коннорс – 160
- Ллейтон Хьюитт – 75
- Янник Синнер – 54
- Новак Джокович – 53
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка и Эрин Рутлифф в первом раунде переиграли Чан Хао-Чин и Эллен Перес
Наставник «сине-желтых» получил предложения с Ближнего Востока