Синнер превзошел Джоковича, но до Федерера еще очень далеко

Итальянский теннисист Янник Синнер уже 54 недели занимает первую строку мирового рейтинга ATP с момента своего первого восхождения на вершину.

После того как 16 июня была опубликовала обновленная версия рейтинга, победитель Открытого чемпионата Австралии 2025 превзошел достижение серба Новака Джоковича и теперь занимает четвертую позицию по этому показателю.

С тех пор как рейтинг ATP был впервые опубликован в 1973 году, только три теннисиста имели более продолжительное первое место в качестве первой ракетки мира, чем Янник Синнер – это Роджер Федерер, Джимми Коннорс и Ллейтон Хьюитт.

Лидеры ATP по продолжительности первого пребывания на вершине: