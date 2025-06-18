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  4. Синнер превзошел Джоковича, но до Федерера еще очень далеко
ATP
18 июня 2025, 06:59 | Обновлено 18 июня 2025, 07:46
272
0

Синнер превзошел Джоковича, но до Федерера еще очень далеко

Итальянский теннисист 54 недели занимает первую строку мирового рейтинга

18 июня 2025, 06:59 | Обновлено 18 июня 2025, 07:46
272
0
Синнер превзошел Джоковича, но до Федерера еще очень далеко
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер уже 54 недели занимает первую строку мирового рейтинга ATP с момента своего первого восхождения на вершину.

После того как 16 июня была опубликовала обновленная версия рейтинга, победитель Открытого чемпионата Австралии 2025 превзошел достижение серба Новака Джоковича и теперь занимает четвертую позицию по этому показателю.

С тех пор как рейтинг ATP был впервые опубликован в 1973 году, только три теннисиста имели более продолжительное первое место в качестве первой ракетки мира, чем Янник Синнер – это Роджер Федерер, Джимми Коннорс и Ллейтон Хьюитт.

Лидеры ATP по продолжительности первого пребывания на вершине:

  • Роджер Федерер – 237 недель
  • Джимми Коннорс – 160
  • Ллейтон Хьюитт – 75
  • Янник Синнер – 54
  • Новак Джокович – 53

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Роджер Федерер Джимми Коннорс Ллейтон Хьюитт Янник Синнер Новак Джокович рейтинг ATP статистика
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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