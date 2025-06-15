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ATP
15 июня 2025, 06:33 | Обновлено 15 июня 2025, 06:34
171
0

СИННЕР: «Очень тяжелое поражение. Я провел несколько бессонных ночей»

На Media Day Синнер рассказал, как провел последние дни

15 июня 2025, 06:33 | Обновлено 15 июня 2025, 06:34
171
0
СИННЕР: «Очень тяжелое поражение. Я провел несколько бессонных ночей»
Getty. Янник Синнер

Первая ракетка Янник Синнер уже оправился после тяжелого удара, полученного в финале Ролан Гаррос, чтобы принять новый вызов. Турнир ATP 500 в Галле 2025 станет началом его травяного сезона, где он сможет набраться уверенности перед Уимблдоном.

Путь итальянца на турнире ATP в Галле начнется матчем против теннисиста, пробившегося через квалификацию, игрока с заметно более низким рейтингом. Кроме того, чтобы как следует подготовиться и войти в соревновательный ритм на травяном покрытии, он сыграет в парном разряде вместе с соотечественником Лоренцо Сонего.

На Media Day Синнер рассказал, как провел последние дни и как подходит к ближайшим неделям.

«Это было очень тяжелое поражение (Ролан Гаррос). Я все еще думаю об этих розыгрышах и знаю, что это не закончится в ближайшие дни. Я провел несколько бессонных ночей. Тем не менее, я рад начать новый турнир, хочу вернуться в соревновательный ритм и посмотреть, как буду реагировать.

Что касается финала – на него можно смотреть по-разному: как на матч, где я упустил матчболы, или как на встречу, где я показал свою лучшую игру на этом покрытии и оставался собранным в течение пяти с половиной часов. На самом деле, я рад быть частью такого матча высокого уровня.

Также я рад играть в Галле, ведь именно здесь я впервые выступил в статусе первой ракетки мира – этого я никогда не забуду. Я готов отдать все на корте, ведь в последние дни я отдыхал с семьей: устраивал барбекю, играл в настольный теннис с друзьями – делал обычные вещи. Когда у меня плотный график турниров, мне важно возвращаться домой, туда, где я чувствую себя в безопасности рядом с людьми, которые меня хорошо знают. Я хочу выложиться здесь на 100%, и понимаю, что начало будет тяжелым из-за смены покрытия, но я полон сил и мотивации».

Янник Синнер защищает титул в Галле, который он завоевал в 2024 году.

«Первое тренировочное занятие прошло хорошо. Я не играл со времени Ролан Гаррос, поэтому ощущения были не идеальными, но я прибавлю. На траве важно хорошо двигаться и следить за отскоком мяча, а также умно подавать. В прошлом году я сделал шаг вперед на травяном покрытии и надеюсь продолжить прогресс».

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ATP Галле Янник Синнер
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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