Другие новости20 июня 2025, 05:16 |
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ВИДЕО. Игроки Баварии шокировали своими развлечениями в США
Бавария умеет развлекаться
20 июня 2025, 05:16 |
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Мануэль Нойер и игроки «Баварии» во время Клубного чемпионата мира приняли ледяную ванну в мусорных баках в США.
После разгрома «Окленд Сити» (10:0) у команды было много свободного времени до следующего матча 21 июня.
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Особое внимание привлек спокойный вид 39-летнего Нойера, который не проявлял дискомфорта в холодной воде.
Видео быстро стало популярным и получило положительные отзывы фанатов.
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