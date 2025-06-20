ВИДЕО. Игроки Баварии шокировали своими развлечениями в США

Мануэль Нойер и игроки «Баварии» во время Клубного чемпионата мира приняли ледяную ванну в мусорных баках в США.

После разгрома «Окленд Сити» (10:0) у команды было много свободного времени до следующего матча 21 июня.

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Особое внимание привлек спокойный вид 39-летнего Нойера, который не проявлял дискомфорта в холодной воде.

Видео быстро стало популярным и получило положительные отзывы фанатов.