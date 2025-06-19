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WTA
19 июня 2025, 23:00 | Обновлено 19 июня 2025, 23:10
482
0

Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине

Коко Гауфф уступила китайской теннисистке Ван Синьюй

19 июня 2025, 23:00 | Обновлено 19 июня 2025, 23:10
482
0
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Вторая ракетка мира Коко Гауфф завершила выступление на травяном турнире WTA 500 в Берлине, столице Германии.

Чемпионка Ролан Гаррос 2025 в двухсетовом поединке потерпела поражение от китайской теннисистки Ван Синьюй (WTA 49). Китаянка, прошедшая по пути к основной сетке стадию квалификации, оформила по ходу матча четыре брейка и уступила американке лишь одну свою подачу.

Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут. Это было их третье очное противостояние и первая победа спортсменки из Китая.

WTA 500 Берлин. Трава. 1/8 финала

Коко Гауфф (США) [2] – Ван Синьюй (Китай) – 3:6, 3:6

У 21-летней Гауфф на счету десять титулов (включая два на турнирах Большого шлема), но ни одного – на травяном покрытии.

Ван Синьюй одержала самую значимую победу в своей карьере и в следующем раунде сыграет с восьмой сеяной Паулой Бадосой (Испания, WTA 10).

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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