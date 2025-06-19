Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
Коко Гауфф уступила китайской теннисистке Ван Синьюй
Вторая ракетка мира Коко Гауфф завершила выступление на травяном турнире WTA 500 в Берлине, столице Германии.
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 в двухсетовом поединке потерпела поражение от китайской теннисистки Ван Синьюй (WTA 49). Китаянка, прошедшая по пути к основной сетке стадию квалификации, оформила по ходу матча четыре брейка и уступила американке лишь одну свою подачу.
Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут. Это было их третье очное противостояние и первая победа спортсменки из Китая.
WTA 500 Берлин. Трава. 1/8 финала
Коко Гауфф (США) [2] – Ван Синьюй (Китай) – 3:6, 3:6
У 21-летней Гауфф на счету десять титулов (включая два на турнирах Большого шлема), но ни одного – на травяном покрытии.
Ван Синьюй одержала самую значимую победу в своей карьере и в следующем раунде сыграет с восьмой сеяной Паулой Бадосой (Испания, WTA 10).
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