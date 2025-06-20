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Франция
20 июня 2025, 15:41 | Обновлено 20 июня 2025, 15:55
1207
1

Известна окончательная сумма. ПСЖ очень близок к трансферу Забарного

Уход Ильи принесет «Борнмуту» 60 миллионов евро

20 июня 2025, 15:41 | Обновлено 20 июня 2025, 15:55
1207
1
Известна окончательная сумма. ПСЖ очень близок к трансферу Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» находится на финальной стадии переговоров по украинскому центральному защитнику английского «Борнмута» Илле Забарному, сообщает известный журналист Санти Ауна.

По информации источника, окончательная сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 60 миллионов евро. Контракт с игроком уже давно согласован, его продолжительность – 5 лет.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее к руководству «ПСЖ» по поводу Ильи Забарного обратился Луис Энрике.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Санти Ауна
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Xvalenok03
60 лямов трансфер.
А мне один динамофил с погонялом *влад вест* доказывал , что илья больше 23 лямов не стоит.
Так кто прав?
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