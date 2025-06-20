Известна окончательная сумма. ПСЖ очень близок к трансферу Забарного
Уход Ильи принесет «Борнмуту» 60 миллионов евро
Французский «Пари Сен-Жермен» находится на финальной стадии переговоров по украинскому центральному защитнику английского «Борнмута» Илле Забарному, сообщает известный журналист Санти Ауна.
По информации источника, окончательная сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 60 миллионов евро. Контракт с игроком уже давно согласован, его продолжительность – 5 лет.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Ранее к руководству «ПСЖ» по поводу Ильи Забарного обратился Луис Энрике.
🚨🔴🔵🇺🇦 #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 20, 2025
🔐 Le PSG et Bournemouth se rapprochent d'un accord pour Ilya Zabarnyi
💰 Il reste certains détails à régler mais le montant final sera autour de 60M€
⏳️ Une issue positive est attendue dans les prochains jours
Avec @sebnonda & @CasseJosue… pic.twitter.com/qxXeHbIYe4
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Так кто прав?