Известна окончательная сумма. ПСЖ очень близок к трансферу Забарного

Французский «Пари Сен-Жермен» находится на финальной стадии переговоров по украинскому центральному защитнику английского «Борнмута» Илле Забарному, сообщает известный журналист Санти Ауна.

По информации источника, окончательная сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 60 миллионов евро. Контракт с игроком уже давно согласован, его продолжительность – 5 лет.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее к руководству «ПСЖ» по поводу Ильи Забарного обратился Луис Энрике.