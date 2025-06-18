Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты

Вечером 18 июня состоялись матчи 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

Завершен групповой раунд, и определены все четвертьфиналисты турнира.

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В последних матчах 3-го тура Англия проиграла Германии (1:2), а Словения уступила Чехии (0:2)

Из группы B в плей-офф вышли Германия (9 очков) и Англия (4), а Чехия (3) и Словения (1) покидают турнир.

Определены все 8 четвертьфиналистов: Испания, Италия (группа A), Англия, Германия (группа B), Португалия, Франция (группа C), Дания, Нидерланды (группа D).

Стали известны четвертьфинальные пары:

21 июня: Испания – Англия, Португалия – Нидерланды

22 июня: Германия – Италия, Дания – Франция

Ранее сборная Нидерландов U-21 переиграла команду Украины U-21 (2:0), и сине-желтые выбыли из турнира.

🏆 Евро-2025 U-21

Сетка плей-офф

3-й тур, 18 июня

22:00. Англия U-21 – Германия U-21 – 1:2

Голы: Скотт, 76 – Кнауфф, 3, Вайпер, 33

22:00. Словения U-21 – Чехия U-21 – 0:2

Голы: Фила, 48, Сейк, 59

Итоговые турнирные таблицы

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