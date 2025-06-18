Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Молодежные турниры
18 июня 2025, 23:59 | Обновлено 19 июня 2025, 00:28
286
0

Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты

Испания – Англия, Португалия – Нидерланды, Германия – Италия, Дания – Франция

18 июня 2025, 23:59 | Обновлено 19 июня 2025, 00:28
286
0
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 июня состоялись матчи 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

Завершен групповой раунд, и определены все четвертьфиналисты турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В последних матчах 3-го тура Англия проиграла Германии (1:2), а Словения уступила Чехии (0:2)

Из группы B в плей-офф вышли Германия (9 очков) и Англия (4), а Чехия (3) и Словения (1) покидают турнир.

Определены все 8 четвертьфиналистов: Испания, Италия (группа A), Англия, Германия (группа B), Португалия, Франция (группа C), Дания, Нидерланды (группа D).

Стали известны четвертьфинальные пары:

  • 21 июня: Испания – Англия, Португалия – Нидерланды
  • 22 июня: Германия – Италия, Дания – Франция

Ранее сборная Нидерландов U-21 переиграла команду Украины U-21 (2:0), и сине-желтые выбыли из турнира.

🏆 Евро-2025 U-21

Сетка плей-офф

3-й тур, 18 июня

22:00. Англия U-21 – Германия U-21 – 1:2

Голы: Скотт, 76 – Кнауфф, 3, Вайпер, 33

22:00. Словения U-21 – Чехия U-21 – 0:2

Голы: Фила, 48, Сейк, 59

Итоговые турнирные таблицы

Инфографика

По теме:
Словения U-21 – Чехия U-21 – 0:2. Матч престижа. Видео голов и обзор
Англия U-21 – Германия U-21 – 1:2. Битва фаворитов. Видео голов и обзор
Известный тренер назвал ошибку, которая привела к вылету молодежки с Евро
сборная Дании по футболу U-21 сборная Чехии по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Германии по футболу U-21 сборная Англии по футболу U-21 сборная Финляндии по футболу U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21 сборная Словении по футболу U-21 Нидерланды - Украина Англия - Германия Евро-2025 U-21 статистические расклады сборная Испании по футболу U-21 сборная Португалии по футболу U-21 сборная Италии по футболу U-21 сборная Франции по футболу U-21 сборная Грузии по футболу U-21 сборная Польши по футболу U-21 сборная Словакии по футболу U-21 сборная Румынии по футболу U-21 видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Футбол | 18 июня 2025, 06:54 2
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира

Ожидается, что сыграет Тибо Куртуа

Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 18 июня 2025, 13:11 50
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла очередная жеребьевка

Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч проти Нидерландов
Футбол | 18.06.2025, 17:46
Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч проти Нидерландов
Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч проти Нидерландов
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
Футбол | 18.06.2025, 07:42
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
Реал Мадрид – Аль-Хиляль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 18.06.2025, 22:53
Реал Мадрид – Аль-Хиляль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал Мадрид – Аль-Хиляль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
18.06.2025, 00:21
Бокс
Favbet Foundation и благотворительный фонд открыли две новые локации
Favbet Foundation и благотворительный фонд открыли две новые локации
18.06.2025, 18:00
Другие виды
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
17.06.2025, 07:37 6
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
18.06.2025, 05:01
Футбол
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
18.06.2025, 12:34 26
Футбол
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
17.06.2025, 16:20 1
Теннис
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем