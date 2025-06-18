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Молодежные турниры
18 июня 2025, 21:15 |
556
2

Итоговая таблица Евро U-21. Украина заняла 3-е место в группе и выбыла

Дания и Франция вышли в четвертьфинал молодежного ЧЕ из группы D

18 июня 2025, 21:15 |
556
2
Итоговая таблица Евро U-21. Украина заняла 3-е место в группе и выбыла
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в 19:00 состоялся матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе «Татран» в городе Прешов встретились сборные Нидерландов U-21 и Украины U-21 (2:0).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинцы, которых устраивала и ничья, пропустили два мяча и не сумели ничем ответить. У «оранжевых» отличились Лучано Валенте и Том ван Берген.

В другом матче группы Дания и Финляндия разошлись миром (2:2).

Итоговое положение: Дания (7 очков), Нидерланды (4), Украина (3), Финляндия (2).

Дания и Нидерланды вышли в четвертьфинал, а Украина и Финляндия завершили выступление на турнире.

Итоговое положение в группе D

Определено 7 четвертьфиналистов из 8: Испания, Италия (группа A), Германия (группа B), Португалия, Франция (группа C), Дания, Нидерланды (группа D).

На оставшуюся путевку претендуют: Англия (большая вероятность) и Словения (микроскопический шансы) из группы B.

Уже определены 2 четвертьфинальная пара: Дания – Франция, Португалия – Нидерланды.

🏆 Евро-2025 U-21. 3-й тур, 18 июня, Прешов

Нидерланды U-21 – Украина U-21 – 2:0

Голы: Лучано Валенте, 34, Том ван Берген, 57

Дания U-21 – Финляндия U-21 – 2:2

Голы: Хардер, 10, 68 – Скютта, 73, Кескинен, 82

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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GroundUnder
писали на ленте, что у нас будет третье
писал, что иностранцы - не панацея от всех бед
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Футболіст 123
Гаразд, зрозуміло. Нашим збірним не судилося потрапляти на Чемпіонати світу, а якщо ми потрапляємо на Чемпіонати Європи, то нам не судилося вийти з групи.
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