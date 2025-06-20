22 июня на «Мидоулендс Стэдиум» пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Флуминенсе» сыграет против «Ульсан ХД». Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

«Флуминенсе»

Команда выстрелила в позапрошлом сезоне, когда смогла выиграть Копу Либертадорес. Но все же это был разовый прыжок выше головы. В следующем сезоне уже было только куда более скромное 13-е место в Серии А. Впрочем, даже с него бразильцы получили пропуск в Копу Судамерикана. Где показали свой класс, выиграв группу с 13 очками. Параллельно получилось наладить дела на внутренней арене – после ряда побед там поднялись в топ-6.

Переключившись на клубный чемпионат мира, там подопечные Ренату Гаушу стартовали поединком с дортмундской «Боруссией», с неплохого результата: да, не смогли забить, но и не пропустили, в итоге оформив нулевую ничью.

«Ульсан ХД»

Клуб в 2020-м году стал победителем в Лиге чемпионов Азии – это был только второй такой успех за всю историю. Потом получилось установить доминирование на внутренней арене. Вернув себе чемпионский титул в 2022-м, потом дважды удавалось в К-Лиге 1 оставлять за спиной всех без исключения конкурентов.

Но в текущем году уже и близко ничего такое не получалось. Сначала в новом розыгрыше Лиги чемпионов ограничились 3-мя очками в 7 поединках. Ну, а в 2025-м уж очень заметно успели отстать от лидера, «Чонбук Хендай Моторс», причем ему же в последний день весны проиграл ему же. А на чемпионате мира с «Мамелоди Саундаунз» довольно ожидаемо начали с неудачи. Все же представитель Южной Африки свой гол, на 36-й минуте, забил, и в итоге и этого хватило для того, чтобы закончить пусть и минимально, но все же победой. А следующие соперники выглядят куда сильнее, чем Райнерс и компания.

Статистика личных встреч

Это будет первый очный поединок между клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что у корейцев тут получится хотя бы что-то. Бразильцы понимают, что обязаны побеждать, и сделают это с форой в размере «-1,5 забитых гола» (коэффициент – 1,99).