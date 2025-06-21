Флуминенсе – Ульсан ХД. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы F КЧМ-2025 22 июня в 01:00 по Киеву
22 июня состоится матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе F между командами Флуминенсе (Бразилия) и Ульсан ХД (Южная Корея).
Поединок пройдет на стадионе Мидоулэндс в городе Ист Рутерфорд. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре Флуминенсе сыграл вничью с Боруссией Дортмунд (0:0), а Ульсан ХД уступил Мамелоди (0:1).
Флуминенсе – Ульсан ХД. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.
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