22 июня состоится матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе F между командами Флуминенсе (Бразилия) и Ульсан ХД (Южная Корея).

Поединок пройдет на стадионе Мидоулэндс в городе Ист Рутерфорд. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.

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В первом туре Флуминенсе сыграл вничью с Боруссией Дортмунд (0:0), а Ульсан ХД уступил Мамелоди (0:1).

Флуминенсе – Ульсан ХД. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.