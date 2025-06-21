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Клубный чемпионат мира
Флуминенсе
22.06.2025 01:00 - : -
Ульсан ХД
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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 23:18 |
21
0

Флуминенсе – Ульсан ХД. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы F КЧМ-2025 22 июня в 01:00 по Киеву

21 июня 2025, 23:18 |
21
0
Флуминенсе – Ульсан ХД. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня состоится матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе F между командами Флуминенсе (Бразилия) и Ульсан ХД (Южная Корея).

Поединок пройдет на стадионе Мидоулэндс в городе Ист Рутерфорд. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре Флуминенсе сыграл вничью с Боруссией Дортмунд (0:0), а Ульсан ХД уступил Мамелоди (0:1).

Флуминенсе – Ульсан ХД. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

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Флуминенсе Ульсан ХД смотреть онлайн клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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