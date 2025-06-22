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Клубный чемпионат мира
Флуминенсе
22.06.2025 01:00 – FT 4 : 2
Ульсан ХД
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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 03:10 |
32
0

Игра с суперкамбэком. Флуминенсе одержал победу над Ульсан ХД

Бразильцам нужно было приложить усилия, чтобы переиграть соперника

22 июня 2025, 03:10 |
32
0
Игра с суперкамбэком. Флуминенсе одержал победу над Ульсан ХД
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе F встречались «Флуминенсе» и «Ульсан ХД».

Бразильцы с первых минут действовали первым номером и регулярно создавали опасные моменты у ворот соперника.

На 27-й минуте Джон Ариас забил красивый гол и вывел «Флуминенсе» вперед.

Впрочем, в конце первого тайма корейцы устроили настоящий сюрприз. На 37-й минуте Ли Цзинь-Хён сравнял счет, а на 45+3-й Ум Вон-Сан вывел «Ульсан ХД» вперед. Таким образом, на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу представителей Южной Кореи.

Во втором тайме соперники демонстрировали открытый футбол, но бразильская техничность и класс «Флуминенсе» сказались.

На 66-й минуте Нонато сравнял счет. На 83-й Фрейтас снова вывел бразильцев вперед, а точку в матче поставил Кено, забив на 90+2-й минуте.

Клубный чемпионат мира. 2-й тур

Флуминенсе (Бразилия) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 4:2

Голы: Ариас, 27, Нонато, 66, Фрейтас, 83, Кено, 90+2, – Цзинь-Хён, 37, Вон-Сан, 45+3

Видеообзор первого тайма

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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