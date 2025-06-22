Игра с суперкамбэком. Флуминенсе одержал победу над Ульсан ХД
Бразильцам нужно было приложить усилия, чтобы переиграть соперника
22 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе F встречались «Флуминенсе» и «Ульсан ХД».
Бразильцы с первых минут действовали первым номером и регулярно создавали опасные моменты у ворот соперника.
На 27-й минуте Джон Ариас забил красивый гол и вывел «Флуминенсе» вперед.
Впрочем, в конце первого тайма корейцы устроили настоящий сюрприз. На 37-й минуте Ли Цзинь-Хён сравнял счет, а на 45+3-й Ум Вон-Сан вывел «Ульсан ХД» вперед. Таким образом, на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу представителей Южной Кореи.
Во втором тайме соперники демонстрировали открытый футбол, но бразильская техничность и класс «Флуминенсе» сказались.
На 66-й минуте Нонато сравнял счет. На 83-й Фрейтас снова вывел бразильцев вперед, а точку в матче поставил Кено, забив на 90+2-й минуте.
Клубный чемпионат мира. 2-й тур
Флуминенсе (Бразилия) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 4:2
Голы: Ариас, 27, Нонато, 66, Фрейтас, 83, Кено, 90+2, – Цзинь-Хён, 37, Вон-Сан, 45+3
Видеообзор первого тайма
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