Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Молодежные турниры
19 июня 2025, 07:38 |
21228
6

Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025

Украинцы уступили Нидерландам U-21 – 0:2

19 июня 2025, 07:38 |
21228
6
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
УАФ. Владислав Ванат

18 июня прошел матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе Татран в городе Прешов сыграли Нидерланды U-21 и Украина U-21. Украинцы, которых устраивала и ничья, проиграли 0:2.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На поражение украинцев в этом матче отреагировал форвард команды Мельгосы Владислав Ванат.

«Мне кажется, что физически подсели во втором тайме и допускали ошибки, которых не должны были допускать, в том числе и я. Во втором голе вина полностью моя. Почему подсели? Не знаю, просто констатирую факт.

Что говорил тренер в перерыве? Что нам уже нечего терять и нужно стараться выше накрывать соперника и не допускать тех ошибок, которые я совершил. Почему меня заменили? Думаю, что и усталость, и моя игра.

Стала ли ключевой потеря очков с Данией? Не знаю, я живу сегодняшним днем. Так получилось, что там проиграли, [против Нидерландов] был шанс, но им не воспользовались.

Плюс [на Евро] – победа над Финляндией, минус – в том, что опытные игроки допускали ошибки», – сказал Ванат.

По теме:
Нещерет объяснил, почему Украина проиграла Нидерландам на Евро-2025
Известный тренер назвал ошибку, которая привела к вылету молодежки с Евро
Словения U-21 – Чехия U-21 – 0:2. Матч престижа. Видео голов и обзор
сборная Украины по футболу U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21 Нидерланды - Украина Евро-2025 U-21 Владислав Ванат
Дмитрий Олейник Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(256)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Футбол | 18 июня 2025, 12:34 27
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ

Называем тех, кто не заслужил сыграть в США ни одного матча

РАНЬЕРИ: «Фанаты Ромы его не любят, а я – еще больше. Говорил ему об этом»
Футбол | 19 июня 2025, 07:36 0
РАНЬЕРИ: «Фанаты Ромы его не любят, а я – еще больше. Говорил ему об этом»
РАНЬЕРИ: «Фанаты Ромы его не любят, а я – еще больше. Говорил ему об этом»

Джан Пьеро Гасперини придется заслужить любовь болельщиков

Были в шаге от победы. Реал Мадрид сыграл вничью с Аль-Хилялем
Футбол | 19.06.2025, 00:10
Были в шаге от победы. Реал Мадрид сыграл вничью с Аль-Хилялем
Были в шаге от победы. Реал Мадрид сыграл вничью с Аль-Хилялем
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Футбол | 18.06.2025, 20:57
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 18.06.2025, 13:11
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Може все дуже просто. Фінт Бражка з вилученням, помилка Батагова в першому голі, і вже ніхто не вірив що відіграються проти такої команди як Голандія. Особливо після другого.
Ответить
+2
Limb.Yuri
Скоріш за все з Лідсу він вже приїхав.
Ответить
+1
antt
В перерві треба було сказати як мяч відіграти і більше не пропускати.
Ответить
+1
Singularis
Это ж тебе не Оболони с Ингульцом клепать.
Ответить
0
Alex Suz
Сам і винний.  .
Ответить
0
Iigor6583
А чому підсіли, а "утоміліся", а голланці прийшли з відпустки??? Тупа відмазка. Та скажи, що ви кривоногі "звіздулі" профнепридатні, та ще й ледащо.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Favbet Foundation и благотворительный фонд открыли две новые локации
Favbet Foundation и благотворительный фонд открыли две новые локации
18.06.2025, 18:00
Другие виды
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
18.06.2025, 07:42 6
Футбол
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
18.06.2025, 05:01
Футбол
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
17.06.2025, 09:05 3
Бокс
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
17.06.2025, 17:14 11
Футбол
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем