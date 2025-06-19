Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Украинцы уступили Нидерландам U-21 – 0:2
18 июня прошел матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе Татран в городе Прешов сыграли Нидерланды U-21 и Украина U-21. Украинцы, которых устраивала и ничья, проиграли 0:2.
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На поражение украинцев в этом матче отреагировал форвард команды Мельгосы Владислав Ванат.
«Мне кажется, что физически подсели во втором тайме и допускали ошибки, которых не должны были допускать, в том числе и я. Во втором голе вина полностью моя. Почему подсели? Не знаю, просто констатирую факт.
Что говорил тренер в перерыве? Что нам уже нечего терять и нужно стараться выше накрывать соперника и не допускать тех ошибок, которые я совершил. Почему меня заменили? Думаю, что и усталость, и моя игра.
Стала ли ключевой потеря очков с Данией? Не знаю, я живу сегодняшним днем. Так получилось, что там проиграли, [против Нидерландов] был шанс, но им не воспользовались.
Плюс [на Евро] – победа над Финляндией, минус – в том, что опытные игроки допускали ошибки», – сказал Ванат.
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