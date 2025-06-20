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Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 16:10 | Обновлено 20 июня 2025, 16:15
213
0

ВИДЕО. Первый день. Как игрока Шахтера приветствовали друга друга и Турана

«Горняки» собрались в Словении, где будут готовиться к матчам квалификации Лиги Европы

20 июня 2025, 16:10 | Обновлено 20 июня 2025, 16:15
213
0
ВИДЕО. Первый день. Как игрока Шахтера приветствовали друга друга и Турана
ФК Шахтер

20 июня донецкий «Шахтер» собрался в словенском городке Брдо, где команда проведет трехнедельный тренировочный сбор.

Также игроки познакомились с новым главным тренером — Ардой Тураном.

С сегодняшнего дня команда начинает тренировочный процесс, который должен помочь «горнякам» подготовиться к матчу квалификации Лиги Европы.

Уже 10 июля донецкий «Шахтер» сыграет матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского «Ильвеса».

Где именно состоится игра, в клубе сообщат позже. На данный момент известно, что в случае выхода в основной раунд еврокубков домашние матчи «Шахтер» будет проводить в Кракове.

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Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига Европы Ильвес Тампере
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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