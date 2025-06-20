ВИДЕО. Первый день. Как игрока Шахтера приветствовали друга друга и Турана
«Горняки» собрались в Словении, где будут готовиться к матчам квалификации Лиги Европы
20 июня донецкий «Шахтер» собрался в словенском городке Брдо, где команда проведет трехнедельный тренировочный сбор.
Также игроки познакомились с новым главным тренером — Ардой Тураном.
С сегодняшнего дня команда начинает тренировочный процесс, который должен помочь «горнякам» подготовиться к матчу квалификации Лиги Европы.
Уже 10 июля донецкий «Шахтер» сыграет матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского «Ильвеса».
Где именно состоится игра, в клубе сообщат позже. На данный момент известно, что в случае выхода в основной раунд еврокубков домашние матчи «Шахтер» будет проводить в Кракове.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уход Ильи принесет «Борнмуту» 60 миллионов евро
Василий Кобин не видит смысла в том, чтобы Михаил сознательно употреблял запрещенные вещества