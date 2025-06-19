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Англия
19 июня 2025, 18:02 | Обновлено 19 июня 2025, 19:06
7454
68

Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика

Она дала положительный результат

19 июня 2025, 18:02 | Обновлено 19 июня 2025, 19:06
7454
68
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Стал известен результат допинг-пробы украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинец Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. Сразу же после объявления результата допинг-пробы А 24-летний футболист инициировал открытие пробы В, результат которой долгое время оставался в секрете.

По информации авторитетного издания The Athletic, вторая допинг-проба игрока также дала положительный результат.

«Итак, после положительного результата пробы A у Мудрика была протестирована проба B, которая подтвердила наличие мельдония – запрещенного вещества», – пишет The Athletic.

Сейчас Михаилу грозит до 4 лет дисквалификации.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Вус Источник: The Athletic
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Комментарии 69
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Pavel_i_C0
https://postimg.cc/gwywsLzx
Східняки вивісили на секторі шахтьора расіянську ганчірку 
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+3
BERNARDOS
Худший трансфер в футболе эвер.
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+3
Pavel_i_C0
Ще одного чудака, який пройшов східнячій шахтьор, зловили на вживанні допінгу... ДНОнєтська школа
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+2
JSI
фраерюга колхозная ненавижу теперь иностранцы подумают что все украинцы наркоманы
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
FilthyFrank
Если он так играет под допингом, то интересно, как он играет без него.
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+1
OKs100
Если бы признал вину, было бы 1.5-2 года, уже через год играл бы. Признание обычно сокращает дисквал в два раза.
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+1
Pavel_i_C0
Цікаво, як би він грав без вживання допінгу? Десь через 2.5- 3 роки побачимо)
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
contr
Тепер буде з Віолеттою  кацапською шльондрою грати у футбол в ліжку ☝️
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0
Fitness.sports
Помню когда продали Мудрика, и Забарного поклонники шахтарспор смеялись. Называли Динамовца запасной. А теперь всё стало на свои места. Сам виноват, пусть его адвокаты разбираются и спасают.  АПЛ ему лучше забыть. Стоимость его 18 млн уже... 
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0
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Remark
Несподівано 😦 
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0
didora
Ніхто не знає як би було краще. Мабуть надіявся що проба  В дасть негативний результат. Тоді напрошується висновок, що свідомо не вживав мельдоній. А якщо вживав, то значить блефував.
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0
Bond.v.v.
А хто цьому сумнівався? Це тільки упорті під....ти. 
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-1
contr
Мудрик -всьо !!!
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-1
MrStepanovM .
а у когось були сумніви?!
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-1
COBA
Спортивна афера століття. Так Челсі не кидав, майже (!) ніхто.
Ответить
-1
EL_GRINGO
От дурень, яка ганьба просто немає слів.
Ответить
-1
Richard Lewis
Так а в чому новина? 
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Олександр
Цікаво а повернуть гроші Челсі ? Це не гравець та ще й наркоман .послідовник донецьких наркоманів та храдників
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Airwolf77
За сколько там лямов Членси купили этого допингиста? 
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
AndiM
Ідіот, цим відкриттям проби В тільки збільшив собі дискваліфікацію.
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-1
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