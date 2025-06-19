Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Она дала положительный результат
Стал известен результат допинг-пробы украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинец Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. Сразу же после объявления результата допинг-пробы А 24-летний футболист инициировал открытие пробы В, результат которой долгое время оставался в секрете.
По информации авторитетного издания The Athletic, вторая допинг-проба игрока также дала положительный результат.
«Итак, после положительного результата пробы A у Мудрика была протестирована проба B, которая подтвердила наличие мельдония – запрещенного вещества», – пишет The Athletic.
Сейчас Михаилу грозит до 4 лет дисквалификации.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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