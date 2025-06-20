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  4. ФОТО. Заря начала подготовку к сезону 2025/26
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 15:58 |
172
0

ФОТО. Заря начала подготовку к сезону 2025/26

Игроки луганской «Зари» провели первую тренировку после отпуска

20 июня 2025, 15:58 |
172
0
ФОТО. Заря начала подготовку к сезону 2025/26
ФК Заря

«Заря» вышла из отпуска и начала подготовку к старту нового сезона. Команда собралась в Киеве и провела тренировку.

Футболисты «Зари» несколько дней будут тренироваться в Киеве. 22 июня команда отправится в Словению, где и пройдет основной этап учебно-тренировочных сборов.

Команда пока работает без главного тренера. Виктор Скрипник и легионеры присоединятся к тренировочному процессу уже в Словении.

В планах тренерского штаба двухразовые тренировки. Также запланированы 6-7 контрольных матчей. Ближайший соперник – чемпион Армении и победитель Кубка страны сезона 2024/25 – клуб «Ноа» Ереван.

Ранее сообщалось, что Скрипник в «Заре» оставит помощников Бартуловича.

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учебно-тренировочные сборы Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Виктор Скрипник
Сергей Турчак Источник: ФК Заря Луганск
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