ФОТО. Заря начала подготовку к сезону 2025/26

«Заря» вышла из отпуска и начала подготовку к старту нового сезона. Команда собралась в Киеве и провела тренировку.

Футболисты «Зари» несколько дней будут тренироваться в Киеве. 22 июня команда отправится в Словению, где и пройдет основной этап учебно-тренировочных сборов.

Команда пока работает без главного тренера. Виктор Скрипник и легионеры присоединятся к тренировочному процессу уже в Словении.

В планах тренерского штаба двухразовые тренировки. Также запланированы 6-7 контрольных матчей. Ближайший соперник – чемпион Армении и победитель Кубка страны сезона 2024/25 – клуб «Ноа» Ереван.

Ранее сообщалось, что Скрипник в «Заре» оставит помощников Бартуловича.