ФОТО. Заря начала подготовку к сезону 2025/26
Игроки луганской «Зари» провели первую тренировку после отпуска
«Заря» вышла из отпуска и начала подготовку к старту нового сезона. Команда собралась в Киеве и провела тренировку.
Футболисты «Зари» несколько дней будут тренироваться в Киеве. 22 июня команда отправится в Словению, где и пройдет основной этап учебно-тренировочных сборов.
Команда пока работает без главного тренера. Виктор Скрипник и легионеры присоединятся к тренировочному процессу уже в Словении.
В планах тренерского штаба двухразовые тренировки. Также запланированы 6-7 контрольных матчей. Ближайший соперник – чемпион Армении и победитель Кубка страны сезона 2024/25 – клуб «Ноа» Ереван.
Ранее сообщалось, что Скрипник в «Заре» оставит помощников Бартуловича.
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