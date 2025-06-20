«Все знают». Известный тренер рассказал, виноват ли Мудрик в допинг-деле

Известный украинский экс-футболист, а ныне тренер Василий Кобин рассказал, мог ли украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сознательно употреблять допинг по совету своего окружения:

«Да нет. Зачем Мудрику самому себе что-то колоть? Он же не легкоатлет-спринтер, которому нужно было каждый раз показывать все лучшие и лучшие скоростные результаты. Зачем ему было такое делать, что-то употреблять или колоть? У него от природы классная скорость – и это все знают».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что допинг-проба Михаила Мудрика также дала положительный результат.