Замена Постекоглу на Франка – бессмысленная. Леви лишь имитирует действия

Сразу отмечу, что я высоко оцениваю как тренерский талант Постекоглу, так и Франка. Каждый из них – крутой тренер. Но… если оба – крутые, то смысл менять одного другим? Когда мы говорим о невынужденной смене наставника, то это всегда должно быть либо о развитии (желательно), либо о сохранении уровня (если ты уже лучший). «Тоттенхэму» уровень 17-й строчки в АПЛ сохранять не нужно, поэтому идея – именно развитие. Ну и смена точно не была вынужденной, ведь Постекоглу хотел остаться и не имел конфликтов с футболистами – мог бы работать еще хотя бы год. Получается, «Тоттенхэм» подписывает Франка с целью прогрессировать. Тогда возникает вопрос: а точно ли замена австралийца датчанином – это прогресс? Как по мне, это больше напоминает имитацию бурной деятельности, что-то типа «вот посмотрите, мы хотим перемен, поэтому у нас новый тренер». Но это так не работает. Однажды «Тоттенхэм» уже поставил на успешного наставника команды-середняка – и у того не получилось. Сейчас он тренирует «Ноттингем».

В этом тексте объясняю, почему замена Постекоглу Франком просто не имеет смысла. «Тоттенхэм» получил хорошего тренера вместо хорошего. Я уверен, что это не о развитии проекта, а о топтании на месте.

Каков футбол Постекоглу?

Лучшая иллюстрация – фрагмент игры прошлого сезона, когда «Тоттенхэм» в составе из 9 футболистов (2 удаления) пытался поймать «Челси» в офсайдную ловушку по линии центра поля. Красиво? Да. Уникально? Конечно. Эффективно? Вполне, потому что в первый сезон с Постекоглу команда финишировала на 5-м месте в турнирной таблице – в 2-х очках отставания от зоны ЛЧ. Более того: «шпорам» просто не повезло, что именно в том году Англия не получила дополнительную путевку в ЛЧ. В этом сезоне «Ньюкасл» набрал ровно столько же, сколько тогда «Тоттенхэм», очков (66), но смог квалифицироваться в главный клубный турнир Европы. А еще «шпоры» тогда забили 74 гола, из которых 16 – в ворота команд топ-4 таблицы (в среднем по 2 за поединок). Честное признание: мне не нравился подход лондонцев. «Тоттенхэм» всегда был одинаковым, вообще не подстраивался под соперников. Поэтому условный Фернандеш в игре со шпорами мог делать на поле все, что хотел.

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Но команда уничтожала аутсайдеров (8 побед в 8 матчах против четверки худших клубов таблицы) и стабильно побеждала середняков. Поэтому вопросов к тренеру как таковых не было. Появились они в этом сезоне, когда ушел результат. Тогда оказалось, что Постекоглу – негибкий. Команда пыталась играть одинаково в каждом поединке, но у нее не получалось. В первом сезоне «Тоттенхэм» владел мячом 62% времени в чемпионате, во втором – только 55%. Стало хуже по двум причинам. Первая: упала точность. 87% тогда, 85% сейчас. Вторая: упала интенсивность игры без мяча. 7.5 PPDA тогда (показатель пасов соперника до твоей попытки вернуть себе круглый), 9.43 сейчас. «Шпоры» хуже возвращали себе мяч после потерь, а на нем были менее креативны. Поэтому появились проблемы и в действиях у чужих, и в действиях у собственных ворот. Но даже так «Тоттенхэм» не уступил «Челси» по количеству голов с игры (38), а «Ньюкаслу» и «Астон Вилле» – по проценту времени, которое мяч проводил на трети поля оппонентов «шпор» (30%). Потому что это стиль – смелый и атакующий.

Что не получилось?

Удачно отреагировать на форс-мажорные обстоятельства. Возьмем выступления футболистов «Тоттенхэма» во всех турнирах. Есть показатель разницы между ожидаемыми забитыми и пропущенными голами команды в матчах, когда играет тот или иной футболист. Другими словами, он указывает на то, насколько важен каждый игрок для нее на поле. Так вот, топ-3 у «Тоттенхэма» по показателю в этом сезоне: ван де Вен, Ромеро и Викарио. 2 защитника и вратарь. Баланс каждого – +12 и более, всех остальных – не более +9.3, без Бентанкура – максимум +5.6. А теперь посмотрим на количество сыгранных минут в АПЛ. Викарио вне топ-4, Ромеро вне топ-12, ван де Вен вне топ-17. 24, 18 и 12 матчей в стартовом составе соответственно. А теперь представьте, учитывая эти цифры, сколько поединков они провели на поле вместе. Там не будет и десятка. Лучшие игроки «шпор» почти не играли одновременно, а если и играли – в среднем раз в 4 матча. Проблема...

Getty Images/Global Images Ukraine. Капитан «шпор» Кристиан Ромеро пропустил много матчей в минувшем сезоне

Кстати, Бентанкур здесь вне топ-10. Также было повреждение. А, и в атаке травм было немало. Тот же Мэддисон вышел в старте только 21 раз в АПЛ. Он травмировался несколько раз, а всем известно, что англичанин долго набирает форму после повреждений – на своем максимуме почти и не сыграл за год. Сон сдал. Даже приобретенный Соланке треть матчей пропустил из-за повреждений. Постекоглу на одной из конференций, когда его спрашивали о травмах, а переводчик закашлялся, даже пошутил, что, вот, «теперь и переводчика потеряли». «Тоттенхэм» убили травмы. Но есть вина и Анге, который долгое время, чуть ли не весь сезон, никак на них не реагировал. Он хотел, чтобы Сарр разыгрывал в центре как Бентанкур, но тот всего лишь Сарр. Он хотел, чтобы Драгушин начинал атаки как Ромеро, но он только Драгушин. И так весь сезон... Ситуация заставляла тренера отказаться от стиля, но он не хотел. Итог – 17-я строчка в турнирной таблице.

Но точно ли нужно было убирать Анге?

Я ой как не уверен. Давайте абстрагируемся сейчас от фамилии нового наставника. Отвечаем на единственный вопрос: нужно ли было оставлять Постекоглу? Как по мне, да. Финал ЛЕ доказал: тренер готов меняться. У «МЮ» 70+% владения, а у «Тоттенхэма» – выигранный трофей (1:0). Но это не был футбол на отбой, по крайней мере не в первый час. Потому что победный для «шпор» гол пришел с подготовленного навеса, а до этого они были лучше оппонентов благодаря качественному прессингу, контролировали игру. То есть некоторые из идей Постекоглу сработали, а от некоторых он отказался ради результата. Он нашел баланс. Да, только на 1 матч, но на главный в сезоне. Разве это не означает, что тренер готов становиться лучшей версией себя ради команды? На самом деле, он прошел большой путь – от той офсайдной ловушки в меньшинстве против «Челси» до прагматичного футбола против «МЮ» в финале ЛЕ. Это арка развития персонажа. Тот Анге и этот – разные люди.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу с трофеем Лиги Европы

Как по мне, ТАКАЯ победа в ЛЕ должна прощать все остальное. Нет, не потому что это первый за 17 лет трофей для «Тоттенхэма» – а потому что в сезон форс-мажоров с ужасным эмоциональным фоном и давлением Анге протянул команду в финал и выиграл его для нее тренерскими решениями. Вот вам пример Аморима, которого также критиковали целый год. И что в итоге? Обреченные комментарии перед матчами и после них. Отчаяние в глазах прямо во время игры. 0 удачных тренерских решений в финале. И это еще не было большого количества травм. Аморим не справился. Но и не должен был. Мало кто бы справился. А Постекоглу смог. Он попал в торнадо и выжил. И стал другим человеком. Что было бы в новом сезоне? Он попытался бы снова играть радикально, но с примером выигрыша в финале благодаря компромиссным решениям в памяти – был бы более гибким. А даже если бы нет, то у нас есть пример результатов его команды в сезоне без миллиона травм – все было бы как минимум нормально.

Каким тренером является Франк?

Он провел в «Брентфорде» почти 7 лет, руководил командой в 6-и полных сезонах – Томас умеет работать в долгую. Его главное достижение – превращение «Брентфорда» из команды ЧШ в стабильного середняка АПЛ. Уже 2 сезона подряд одно и то же: клубы-новички заходят в лигу и сразу из нее вылетают. 2 года – 6 таких неудачников. То есть сохранить прописку в АПЛ для недавнего участника ЧШ – это сложная задача. Вдвое сложнее сделать это 2-3 раза подряд, ведь только на 3-й год клуб-новичок начинает зарабатывать на равных с другими в лиге. До этого – выживай как умеешь со слабым составом. 13, 9, 16, 10 – итоговые позиции «Брентфорда» в таблице АПЛ с Франком. В сезоне с худшим финишем «пчелы» опередили любого из зоны вылета на 13 очков. То есть каждый раз легко сохраняли прописку. Но даже сейчас их состав не топ: только 5 команд хуже по среднему ценнику на футболиста.

Но «Брентфорд» в первый год в АПЛ и в последний на данный момент – это совершенно разные команды по игре. Первый сезон: 44% владения, 74% точности пасов, баланс 15 на 24 по голам со стандартов и с игры соответственно, 32% на 26% по времени игры на своей и чужой трети поля. Четвертый сезон: 48% владения, 81% точности передач, 13 на 43 по голам со стандартов и с игры соответственно, 34% на 29% по времени на собственной и чужой трети поля. От явного аутсайдера, который «всего лишь» круто отбивается, до команды, которая не боится играть с мячом в ногах. Что важно, в ЧШ «Брентфорд» был таким, каким является сейчас, а не таким, каким был в первый год в АПЛ. Почему? Из-за Франка. Когда команда добыла промоушен, он оценил ее состав и возможности на высшем уровне – и сыграл не так, как хотел, а так, как нужно для увеличения шансов на сохранение прописки. Это о гибкости, потому что Франк играл не в свой футбол мечты не матч-два – а пару лет точно. А потом перестал, потому что больше не было необходимости.

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Однако я зацеплюсь за проценты времени, которое мяч проводит на трети «Брентфорда» и его соперника. По сравнению с первым годом команды в лиге выросли оба. То есть на целых 5% сократилось время, которое мяч проводил в центральной трети. Логичный вывод: «Брентфорд» стал больше играть атака на атаку. Сейчас в его поединках круглый проводит в этой зоне только 37% времени – меньше всего во всей лиге. Всего 2 команды имеют здесь меньше 40%. Знаете, какая вторая? «Тоттенхэм» (39%). «Брентфорд» в топ-5 по забитым голам с игры, а еще – в топ-4 худших по пропущенным с игры. По его воротам пробивают в АПЛ в среднем 17 раз за матч, менее продуктивна только оборона «Саутгемптона» (17.9). У вратаря команды Флеккена 150 сейвов в АПЛ – больше всех среди вратарей. У ближайшего к нему 120. То есть у него было работы на уровне с вратарями команд-аутсайдеров лиги, если не больше. Потому что это стиль Франка – атака на атаку.

А зачем тогда было менять тренера?

Футбол мечты Франка – вот такой. Где его вратаря уничтожают соперники – но атака настолько эффективна, что команда все равно выигрывает. Никого не напоминает? Это же Постекоглу ставил все на атаку. Это же Постекоглу не подстраивался под соперников, а гнул свою линию. Это же футбол Постекоглу все называли самым радикальным в АПЛ. Но Франк точно такой же. Он хочет играть не то чтобы так же, но также слишком смело в атаку. Он соглашается на беспорядок у собственных ворот, если это позволяет создать еще больше шансов у чужих. Единственное преимущество Франка – его гибкость. Он даже сезон может ставить команде другой, не свой футбол, если ей это нужно. Из-за этого он, я предполагаю, лучше прошел бы последний год, если бы был тренером «Тоттенхэма» вместо Постекоглу. Меньше проигрывал бы, чаще побеждал бы. Может, даже также триумфировал бы в ЛЕ. Вполне себе это могу нафантазировать.

Но вот в чем дело: смена тренера всегда несет с собой риски. Риск, что специалист не справится на новом месте. Риск, что он не потянет новый уровень. Риск, что игроки не примут тренера. Риск, что новичок не справится с давлением. Много-много рисков. Именно поэтому назначение нового наставника – это всегда попытка достичь прогресса. Ведь если новый плюс-минус на уровне со старым, то зачем рисковать? Вот и я спрашиваю: а зачем? Постекоглу нормально справился с давлением, даже ни одной истерики не устроил. Постекоглу нашел общий язык с футболистами. Постекоглу уже работал в команде 2 года, поэтому не начинал бы летом с нуля. Анге даже гибкость в последний момент показал – и это принесло трофей. Я понимаю, что Франк – это как бы прокачанная версия Постекоглу, но точно ненамного. А еще – с большим количеством рисков. Я бы понял, если бы «Тоттенхэм» убрал Анге ради условных Хау или Эмери. Но ради Франка…

Я буду болеть за Франка в «Тоттенхэме». Мне нравится его стиль футбола, он как тренер нравится мне больше, чем Постекоглу. Но я искренне не понимаю смысла этой замены. «Тоттенхэм» тратит больше денег и рискует ради... а ради чего вообще? Получает немного более гибкого тренера – и все. Стиль – несколько другой, но все еще атакующий. Не понимаю смысла отказываться от Постекоглу ради Франка. Это точно не о существенных изменениях. Но да – это о видимости, об имитации этих самых существенных изменений. Как будто Леви пытается сделать лучше. Изменения ради изменений. Так что тренер – новый, а Леви – такой же, как и всегда.