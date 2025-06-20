В понедельник, 23 июня состоится игра 3-го тура Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Мексики и Коста-Рики. По киевскому времени игра начнется в 05:00.

Мексика

В марте команда впервые в истории стала обладательницей трофея Лиги наций КОНКАКАФ, одолев в финале Панаму со счетом 2:1. Следующие официальные матчи команды состоялись уже на Золотом кубке – в 1-м туре Мексика победила Доминиканскую Республику, а во 2-м – Суринам. Этих двух выигрышей вполне достаточно для обеспечения места в плей-офф турнира.

Коста-Рика

В ноябре команда потерпела поражение от Панамы по сумме двух четвертьфинальных матчей Лиги наций. В отборе на Золотой кубок коллектив разгромил Белиз с общим счетом 13:1, а затем прошел до 3-го этапа квалификации на ЧМ благодаря 1-му месту в группе. Нынешний турнир коллектив, как и Мексика, начал с двух побед над тем же Суринамом и Доминиканской Республикой и обеспечил себе участие в плей-офф.

Личные встречи

Начиная с 2021 года, коллективы сыграли между собой 5 поединков, в 4 из них (в 1 после пенальти) победила Мексика, 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

Беспроигрышная серия Коста-Рики в официальных играх продолжается уже 7 поединков.

В последних 5 официальных матчах Мексика одержала 5 побед с общим счетом 13:3.

Ни одна команда не забила больше голов на текущем розыгрыше Золотого кубка, чем Коста-Рика – 6 мячей. Такой же показатель у США и Канады.

Возможные стартовые составы

Мексика: Малагон – Васконселос, Монтес, Реес, Васкес – Вега, Руис, Альварес, Альварадо – Хименес, Киньонес

Коста-Рика: Навас – Мора, Кальво, Варгас, Митчелл, Мора – Самора, Гало, Алькосер – Угальде, Мартинес

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.8.

Прогноз Sport.ua Мексика Коста-Рика Тотал больше 2.5 1.8 Сделать ставку

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