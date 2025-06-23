Не засчитан гол на 90+5. Мексика и Коста-Рика определили победителя группы

В ночь на 23 июня в США были сыграны два матча 3-го тура Золотого кубка КОНКАКАФ 2025.

Сборные Мексики и Коста-Рики, а также команды Доминиканской Республики и Суринама не сумели даже открыть счет, и поединки завершились вничью 0:0.

Встреча Мексики и Коста-Рики прошла на стадионе Allegiant Stadium в Парадайзе (Невада).

В компенсированное время мексиканец Сантьяго Хименес из «Милана» отправил мяч в сетку, однако после просмотра VAR гол не был засчитан из-за офсайда.

Мексика (победитель группы) и Коста-Рика (по 7 очков) вышли в плей-офф, а Доминиканская Республика и Суринам (по 1 очку) покидают турнир.

Золотой кубок КОНКАКАФ

3-й тур, 23 июня

05:00. Мексика – Коста-Рика – 0:0

05:00. Доминиканская Республика – Суринам – 0:0

Турнирная таблица