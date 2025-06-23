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Золотой кубок КОНКАКАФ
США
23.06.2025 02:00 – FT 2 : 1
Гаити
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Саудовская Аравия
23 июня 2025, 04:43 | Обновлено 23 июня 2025, 04:51
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Золотой кубок КОНКАКАФ. США и Саудовская Аравия вышли в четвертьфинал

В группе D завершены матчи, Тринидад и Тобаго, а также Гаити покидают турнир

23 июня 2025, 04:43 | Обновлено 23 июня 2025, 04:51
31
0
Золотой кубок КОНКАКАФ. США и Саудовская Аравия вышли в четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 23 июня прошли матчи 3-го тура группы D Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США.

Саудовская Аравия и Тринидад и Тобаго выдали зрелищную борьбу, завершившуюся вничью со счетом 1:1.

Во втором матче группы США одолели Гаити со счетом 2:1 благодаря голам Малика Тилльмана на 10-й минуте и Патрика Агъеманга на 75-й. Гости ответили мячом Луисиуса Дедсона на 19-й минуте, но этого оказалось недостаточно.

Сборная США вышла в плей-офф с 1-го места (9 очков), а Саудовская Аравия заняла второе место (4). Турнир покидают Тринидад и Тобаго (2) и Гаити (1).

Золотой кубок КОНКАКАФ

3-й тур, 23 июня

Саудовская Аравия – Тринидад и Тобаго – 1:1

Голы: Аль-Бурайкан, 60 – Сили, 10

США – Гаити – 2:1

Голы: Тилльман, 10, Агьеманг, 75 – Дедсон, 19

Турнірна таблиця

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Patrick Agyemang (США).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Дон Дидсон Луисиус (Гаити).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тилльман (США).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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