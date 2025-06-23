Золотой кубок КОНКАКАФ. США и Саудовская Аравия вышли в четвертьфинал
В группе D завершены матчи, Тринидад и Тобаго, а также Гаити покидают турнир
В ночь на 23 июня прошли матчи 3-го тура группы D Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США.
Саудовская Аравия и Тринидад и Тобаго выдали зрелищную борьбу, завершившуюся вничью со счетом 1:1.
Во втором матче группы США одолели Гаити со счетом 2:1 благодаря голам Малика Тилльмана на 10-й минуте и Патрика Агъеманга на 75-й. Гости ответили мячом Луисиуса Дедсона на 19-й минуте, но этого оказалось недостаточно.
Сборная США вышла в плей-офф с 1-го места (9 очков), а Саудовская Аравия заняла второе место (4). Турнир покидают Тринидад и Тобаго (2) и Гаити (1).
Золотой кубок КОНКАКАФ
3-й тур, 23 июня
Саудовская Аравия – Тринидад и Тобаго – 1:1
Голы: Аль-Бурайкан, 60 – Сили, 10
США – Гаити – 2:1
Голы: Тилльман, 10, Агьеманг, 75 – Дедсон, 19
Турнірна таблиця
События матча
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