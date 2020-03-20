ATP и WTA заморозили рейтинг. Свитолина сохранит место в топ-5 до лета

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) заморозили рейтинги на время паузы из-за пандемии коронавируса.

Как минимум до 8 июня будут актуальными очки, который теннисисты заработали по состоянию на 16 марта. Очки за последующие турниры, который в это году не состоятся, сгорать не будут.

Ситуация в мировом рейтинге будет выглядеть следующим образом:

- Топ-10 у женщин

- украинки в рейтинге WTA

- Топ-10 у мужчин

- украинцы в рейтинге ATP

Ранее сообщалось, что все турниры до 7 июня включительно отменены.