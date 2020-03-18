Грунтового сезона не будет. Турниры ATP и WTA отменены вплоть до 7 июня

Рейтинги ATP и WTA будут заморожены в течение этого периода

  • 18.03.2020 20:11
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Грунтового сезона не будет. Турниры ATP и WTA отменены вплоть до 7 июня
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Отменены все турниры ATP и WTA грунтового сезона аж до 7 июня 2020 года в связи с продолжающейся пандемией коронавируса COVID-19.

Отменены комбинированные турниры ATP / WTA в Мадриде и Риме, а также соревнования WTA в Страсбурге и Рабате и мероприятия ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе.

Сезон профессионального тенниса на карантине до 7 июня 2020 года, включая ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour. Турниры, запланированные с 8 июня 2020 года, все еще планируется провести в соответствии с опубликованным ранее графиком.

Параллельно рейтинги ATP и WTA будут заморожены в течение этого периода и до дальнейшего уведомления.

В пресс-релизе теннисных организаций отмечается, что проблемы, связанные с пандемией COVID-19 для профессионального тенниса, требуют от всех участников теннисного сообщества более тесного сотрудничества, чтобы спорт мог двигаться вперед в общих интересах игроков, турниров и болельщиков.

Ранее была обнародована информация, что организаторы перенесли Ролан Гаррос 2020 на осень, с 20 сентября по 4 октября.

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Источник — ATP Tour

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