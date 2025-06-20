Серхио Рамос назвал победителя Золотого мяча, чем удивил Ямаля и Дембеле
Испанский центрбек считает, что награду заслужил Килиан Мбаппе
Легендарный испанский защитник Серхио Рамос назвал футболиста, который должен выиграть Золотой мяч 2025. Испанский игрок выделил лучшего бомбардира Ла Лиги Килиана Мбаппе.
«Для меня это очевидный факт. Килиан Мбаппе должен выиграть Золотой мяч», – отметил Серхио Рамос
В этом сезоне Серхио Рамос провел 56 матчей, забил 43 гола и сделал три ассиста.
Ранее известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после финала Лиги наций 2025 – лидерами стали Дембеле и Ямаль.
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