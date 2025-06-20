Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серхио Рамос назвал победителя Золотого мяча, чем удивил Ямаля и Дембеле
Испания
20 июня 2025, 06:16 |
826
0

Серхио Рамос назвал победителя Золотого мяча, чем удивил Ямаля и Дембеле

Испанский центрбек считает, что награду заслужил Килиан Мбаппе

20 июня 2025, 06:16 |
826
0
Серхио Рамос назвал победителя Золотого мяча, чем удивил Ямаля и Дембеле
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Легендарный испанский защитник Серхио Рамос назвал футболиста, который должен выиграть Золотой мяч 2025. Испанский игрок выделил лучшего бомбардира Ла Лиги Килиана Мбаппе.

«Для меня это очевидный факт. Килиан Мбаппе должен выиграть Золотой мяч», – отметил Серхио Рамос

В этом сезоне Серхио Рамос провел 56 матчей, забил 43 гола и сделал три ассиста.

Ранее известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после финала Лиги наций 2025 – лидерами стали Дембеле и Ямаль.

По теме:
«Это очень больно». Девушка игрока Барсы рассказала о неприятном эпизоде
ФОТО. Ламин Ямаль поцеловал свою 30-летнюю девушку. Эксклюзивные снимки
ФОТО. Бывшая Джуда Беллингема впечатлила новыми кадрами. Она – топ
Серхио Рамос Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Золотой мяч Килиан Мбаппе
Дмитрий Олейник Источник
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
Футбол | 19 июня 2025, 14:44 1
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо

В мадридском клубе не могут правильно разделить игровое время между двумя голкиперами

ВИДЕО. Гений! Шедевр: Месси забил крутой гол со штрафного в ворота Порту
Футбол | 19 июня 2025, 23:22 5
ВИДЕО. Гений! Шедевр: Месси забил крутой гол со штрафного в ворота Порту
ВИДЕО. Гений! Шедевр: Месси забил крутой гол со штрафного в ворота Порту

Лионель положил красивый мяч и вывел Интер Майами вперед на 54-й минуте матча КЧМ

Лидеры Барселоны выступили против трансфера, которого хочет Ямаль
Футбол | 20.06.2025, 05:00
Лидеры Барселоны выступили против трансфера, которого хочет Ямаль
Лидеры Барселоны выступили против трансфера, которого хочет Ямаль
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Футбол | 19.06.2025, 18:34
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
РАНЬЕРИ: «Фанаты Ромы его не любят, а я – еще больше. Говорил ему об этом»
Футбол | 19.06.2025, 07:36
РАНЬЕРИ: «Фанаты Ромы его не любят, а я – еще больше. Говорил ему об этом»
РАНЬЕРИ: «Фанаты Ромы его не любят, а я – еще больше. Говорил ему об этом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20 2
Бокс
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 181
Футбол
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
18.06.2025, 05:01 3
Футбол
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
19.06.2025, 07:38 11
Футбол
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
18.06.2025, 06:23 13
Футбол
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
18.06.2025, 22:19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Развал начался? Украинский клуб попрощался с капитаном
ОФИЦИАЛЬНО. Развал начался? Украинский клуб попрощался с капитаном
18.06.2025, 21:26
Футзал
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
18.06.2025, 13:11 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем