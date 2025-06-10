Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после финала Лиги Наций 2025, в котором Испания проиграла Португалии.

Главным фаворитом на награду остался Усман Дембеле, за ним разместились лидеры «Барселоны» – Ламин Ямаль и Рафинья.

Четвертое место досталось лучшему бомбардиру АПЛ Мохамеду Салаху, а пятым идет Килиан Мбаппе из «Реала».

Новоиспеченные триумфаторы Лиги чемпионов и Лиги Наций поднялись в списке, теперь Витинья идет шестым, а Нуну Мендеш – седьмым.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025