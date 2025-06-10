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10 июня 2025, 23:44 |
679
0

Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду

Первую строчку продолжает занимать Усман Дембеле

10 июня 2025, 23:44 |
679
0
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
GOAL

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после финала Лиги Наций 2025, в котором Испания проиграла Португалии.

Главным фаворитом на награду остался Усман Дембеле, за ним разместились лидеры «Барселоны» – Ламин Ямаль и Рафинья.

Четвертое место досталось лучшему бомбардиру АПЛ Мохамеду Салаху, а пятым идет Килиан Мбаппе из «Реала».

Новоиспеченные триумфаторы Лиги чемпионов и Лиги Наций поднялись в списке, теперь Витинья идет шестым, а Нуну Мендеш – седьмым.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025

  1. Усман Дембеле («ПСЖ»)
  2. Ламин Ямаль («Барселона»)
  3. Рафинья Диас («Барселона»)
  4. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  5. Киллиан Мбаппе («Реал»)
  6. Витинья («ПСЖ»)
  7. Нуну Мендеш («ПСЖ»)
  8. Дезире Дуэ («ПСЖ»)
  9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»)
  10. Ашраф Хакими («ПСЖ»)
  11. Педри («Барселона»)
  12. Гарри Кейн («Бавария»)
  13. Роберт Левандовски («Барселона»)
  14. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
  15. Жоау Невеш («ПСЖ»)
  16. Виктор Дьокереш («Спортинг»)
  17. Винисиус Жуниор («Реал»)
  18. Джуд Беллингем («Реал»)
  19. Брэдли Барколя («ПСЖ»)
  20. Деклан Райс («Арсенал»)
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Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
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