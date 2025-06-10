Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Первую строчку продолжает занимать Усман Дембеле
Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после финала Лиги Наций 2025, в котором Испания проиграла Португалии.
Главным фаворитом на награду остался Усман Дембеле, за ним разместились лидеры «Барселоны» – Ламин Ямаль и Рафинья.
Четвертое место досталось лучшему бомбардиру АПЛ Мохамеду Салаху, а пятым идет Килиан Мбаппе из «Реала».
Новоиспеченные триумфаторы Лиги чемпионов и Лиги Наций поднялись в списке, теперь Витинья идет шестым, а Нуну Мендеш – седьмым.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025
- Усман Дембеле («ПСЖ»)
- Ламин Ямаль («Барселона»)
- Рафинья Диас («Барселона»)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Киллиан Мбаппе («Реал»)
- Витинья («ПСЖ»)
- Нуну Мендеш («ПСЖ»)
- Дезире Дуэ («ПСЖ»)
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ»)
- Ашраф Хакими («ПСЖ»)
- Педри («Барселона»)
- Гарри Кейн («Бавария»)
- Роберт Левандовски («Барселона»)
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
- Жоау Невеш («ПСЖ»)
- Виктор Дьокереш («Спортинг»)
- Винисиус Жуниор («Реал»)
- Джуд Беллингем («Реал»)
- Брэдли Барколя («ПСЖ»)
- Деклан Райс («Арсенал»)
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