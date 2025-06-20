Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Мучения Алькараса перед Уимблдоном. В Лондоне стартуют четвертьфиналы
ATP
20 июня 2025, 13:24 |
84
0

Мучения Алькараса перед Уимблдоном. В Лондоне стартуют четвертьфиналы

Карлос уже провел два сложных матча, но сумел одолеть и Адама Уолтона, и Хауме Муньяра

20 июня 2025, 13:24 |
84
0
Мучения Алькараса перед Уимблдоном. В Лондоне стартуют четвертьфиналы
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

20 июня на травяном турнире ATP 500 в Лондоне будут сыграны матчи 1/4 финала.

Карлос Алькарас – вторая ракетка мира, действующий чемпион Ролан Гаррос и победитель Queen's Club в 2023 году – добыл две непростые победы. Карлос переиграл Адама Уолтона и Хауме Муньря за два и три с половиной часа соответственно.

Следующим соперником звездного испанца будет представитель Франции с мощной подачей Артур Риндеркнех. Напомним, что Карлос в 2024 году выиграл трофей Уимблдона, а Лондон – его единственная подготовка к травяному мейджору.

Успешно в Британии продолжает играть и Джек Дрейпер, который посеян под вторым номером. На его счету уже виктории над Дженсоном Бруксби и Алексеем Попыриным. В четвертьфинале Дрейпер встретится с Брендоном Накашимой.

Помешать финалу Алькарас – Дрейпер, помимо предстоящих Риндеркнеха и Накашимы, смогут кто-то из пар Хольгер Руне – Роберто Баутиста Агут и Иржи Легечка – Джакоб Фернли.

АТР 500 Лондон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Артур Риндеркнех
Хольгер Руне [4] – Роберто Баутиста Агут

Нижняя часть сетки

Иржи Легечка – Джакоб Фернли
Брендон Накашима – Джек Дрейпер [2]

По теме:
ДРЕЙПЕР: «Я ощущал мощь Ferrari, но по факту была Toyota, которая ломается»
Карлос Алькарас и Эмма Радукану сыграют тандемом в миксте на US Open 2025
ВИДЕО. Четвертая ракетка мира бьет мячом в лицо Корентену Муте
Джакоб Фернли ATP Лондон Карлос Алькарас (теннисист) Артур Риндеркнех Хольгер Руне Роберто Баутиста Агут Иржи Легечка Брэндон Накашима Джек Дрейпер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Футбол | 20 июня 2025, 07:37 62
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ

«Сандерленд» – главный фаворит на Владислава Ваната

Без Гауфф, Пегулы и Паолини. Кто сыграет в 1/4 финала пятисотника в Берлине
Теннис | 20 июня 2025, 12:32 0
Без Гауфф, Пегулы и Паолини. Кто сыграет в 1/4 финала пятисотника в Берлине
Без Гауфф, Пегулы и Паолини. Кто сыграет в 1/4 финала пятисотника в Берлине

Уже 20 июня в 12:30 начнется первое четвертьфинальное противостояние между Жабер и Вондроушовой

Коуч клуба УПЛ: «Допинг Мудрика? Раньше постоянно давали мельдоний»
Футбол | 20.06.2025, 11:27
Коуч клуба УПЛ: «Допинг Мудрика? Раньше постоянно давали мельдоний»
Коуч клуба УПЛ: «Допинг Мудрика? Раньше постоянно давали мельдоний»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Бокс | 20.06.2025, 08:16
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Футбол | 19.06.2025, 18:02
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
18.06.2025, 22:51 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Развал начался? Украинский клуб попрощался с капитаном
ОФИЦИАЛЬНО. Развал начался? Украинский клуб попрощался с капитаном
18.06.2025, 21:26
Футзал
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
19.06.2025, 15:20
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
18.06.2025, 15:21
Футзал
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
18.06.2025, 12:34 34
Футбол
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
19.06.2025, 19:47
Футбол
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
19.06.2025, 10:40 1
Футбол
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
18.06.2025, 13:11 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем