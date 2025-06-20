Мучения Алькараса перед Уимблдоном. В Лондоне стартуют четвертьфиналы
Карлос уже провел два сложных матча, но сумел одолеть и Адама Уолтона, и Хауме Муньяра
20 июня на травяном турнире ATP 500 в Лондоне будут сыграны матчи 1/4 финала.
Карлос Алькарас – вторая ракетка мира, действующий чемпион Ролан Гаррос и победитель Queen's Club в 2023 году – добыл две непростые победы. Карлос переиграл Адама Уолтона и Хауме Муньря за два и три с половиной часа соответственно.
Следующим соперником звездного испанца будет представитель Франции с мощной подачей Артур Риндеркнех. Напомним, что Карлос в 2024 году выиграл трофей Уимблдона, а Лондон – его единственная подготовка к травяному мейджору.
Успешно в Британии продолжает играть и Джек Дрейпер, который посеян под вторым номером. На его счету уже виктории над Дженсоном Бруксби и Алексеем Попыриным. В четвертьфинале Дрейпер встретится с Брендоном Накашимой.
Помешать финалу Алькарас – Дрейпер, помимо предстоящих Риндеркнеха и Накашимы, смогут кто-то из пар Хольгер Руне – Роберто Баутиста Агут и Иржи Легечка – Джакоб Фернли.
АТР 500 Лондон. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Артур Риндеркнех
Хольгер Руне [4] – Роберто Баутиста Агут
Нижняя часть сетки
Иржи Легечка – Джакоб Фернли
Брендон Накашима – Джек Дрейпер [2]
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