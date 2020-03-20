УЕФА извинился за ошибку. Решение о названии Евро-2020 еще не принято

В официальном твиттере УЕФА появилось новое сообщение, в котором приносятся извинения за предыдущий твит, в котором сообщалось о сохранении названия для Евро-2020, который пройдет в 2021 году.

«Извиняемся за ранее допущенную ошибку. Чтобы прояснить ситуацию: еще не принято никакого решения относительно названия перенесенного Евро, которое состоится в 2021 году. Предыдущий твит был отправлен по ошибке».