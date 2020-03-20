УЕФА извинился за ошибку. Решение о названии Евро-2020 еще не принято

В УЕФА запутались и удалили предыдущий твит о сохранении названия ЧЕ

  • 20.03.2020 21:19
  • 562 просмотра
  • 1 комментарий
УЕФА извинился за ошибку. Решение о названии Евро-2020 еще не принято
© Twitter

В официальном твиттере УЕФА появилось новое сообщение, в котором приносятся извинения за предыдущий твит, в котором сообщалось о сохранении названия для Евро-2020, который пройдет в 2021 году.

«Извиняемся за ранее допущенную ошибку. Чтобы прояснить ситуацию: еще не принято никакого решения относительно названия перенесенного Евро, которое состоится в 2021 году. Предыдущий твит был отправлен по ошибке».

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 20.03.2020 21:40
    0
    Вангую. Новое название будет ЕВРО 2020 - 2021. До этого невозможно додуматься в рамках примитивной логики. Только если у вас за спиной есть багаж из 8 классов средней школы.
    Главным спонсором чемпионата будет утверждёна фармацевтическая компания из Китая.
    (И победитель соревнований уже известен. )
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 20.03.2020 21:40
    0
    Вангую. Новое название будет ЕВРО 2020 - 2021. До этого невозможно додуматься в рамках примитивной логики. Только если у вас за спиной есть багаж из 8 классов средней школы.
    Главным спонсором чемпионата будет утверждёна фармацевтическая компания из Китая.
    (И победитель соревнований уже известен. )
    Ссылка
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