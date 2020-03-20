УЕФА извинился за ошибку. Решение о названии Евро-2020 еще не принято

В официальном твиттере УЕФА появилось новое сообщение, в котором приносятся извинения за предыдущий твит, в котором сообщалось о сохранении названия для Евро-2020, который пройдет в 2021 году.
«Извиняемся за ранее допущенную ошибку. Чтобы прояснить ситуацию: еще не принято никакого решения относительно названия перенесенного Евро, которое состоится в 2021 году. Предыдущий твит был отправлен по ошибке».
With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.— UEFA (@UEFA) March 20, 2020
The earlier tweet was sent by mistake.
Источник — УЕФА
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(И победитель соревнований уже известен. )
Главным спонсором чемпионата будет утверждёна фармацевтическая компания из Китая.
(И победитель соревнований уже известен. )
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