С лидером Шахтера. УЕФА огласил команду тура Лиги чемпионов

УЕФА в своих социальных сетях поделилась командой лучших игроков 7-го тура Лиги чемпионов.

В ней нашлось место украинскому полузащитнику донецкого «Шахтера» Георгию Судакову. В матче против «Бреста» его команда победила со счетом 2:0, а он реализовал пенальти, а после матча был признан лучшим игроком встречи.

В команде нашлось место для нескольких суперзвезд: Рафинья из «Барселоны», Винисиус из мадридского «Реала» и Хулиан Альварес из «Атлетико».

Ранее сообщалось о том, что Судаков объяснил, почему пробил пенальти паненкой в матче ЛЧ.