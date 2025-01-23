С лидером Шахтера. УЕФА огласил команду тура Лиги чемпионов
Георгий Судаков удостоился внимания от УЕФА
УЕФА в своих социальных сетях поделилась командой лучших игроков 7-го тура Лиги чемпионов.
В ней нашлось место украинскому полузащитнику донецкого «Шахтера» Георгию Судакову. В матче против «Бреста» его команда победила со счетом 2:0, а он реализовал пенальти, а после матча был признан лучшим игроком встречи.
В команде нашлось место для нескольких суперзвезд: Рафинья из «Барселоны», Винисиус из мадридского «Реала» и Хулиан Альварес из «Атлетико».
Ранее сообщалось о том, что Судаков объяснил, почему пробил пенальти паненкой в матче ЛЧ.
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ШАХТАР!!!!!!!!!!!!! ШАХТАР!!!!!!!!