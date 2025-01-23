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  4. С лидером Шахтера. УЕФА огласил команду тура Лиги чемпионов
Лига чемпионов
23 января 2025, 18:23 |
1515
6

С лидером Шахтера. УЕФА огласил команду тура Лиги чемпионов

Георгий Судаков удостоился внимания от УЕФА

23 января 2025, 18:23 |
1515
6
С лидером Шахтера. УЕФА огласил команду тура Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

УЕФА в своих социальных сетях поделилась командой лучших игроков 7-го тура Лиги чемпионов.

В ней нашлось место украинскому полузащитнику донецкого «Шахтера» Георгию Судакову. В матче против «Бреста» его команда победила со счетом 2:0, а он реализовал пенальти, а после матча был признан лучшим игроком встречи.

В команде нашлось место для нескольких суперзвезд: Рафинья из «Барселоны», Винисиус из мадридского «Реала» и Хулиан Альварес из «Атлетико».

Ранее сообщалось о том, что Судаков объяснил, почему пробил пенальти паненкой в матче ЛЧ.

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Лига чемпионов символическая сборная Фейеноорд Давид Раум РБ Лейпциг Федерико Гатти Ювентус Монако Давиде Калабрия Милан Винисиус Жуниор Реал Мадрид Георгий Судаков Шахтер Донецк Жоау Невеш ПСЖ Рафинья Диас Барселона Люк де Йонг ПСВ Хулиан Альварес Атлетико Мадрид Брест (Франция)
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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Saar
Два італійця))
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0
Джей Гетсбі
Дивно,а динамівські ікспєрди вчора його гогном поливали в коментарях😂Мабуть ще знаходились в ейфорії від 1го набраного балу за 7 матчів😂
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-1
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Перший Серед Рівних
За те що пенальті забив? Просто смішно. 
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_
ШАХТАР!!!!!!!!!!!!! ШАХТАР!!!!!!!!!!
ШАХТАР!!!!!!!!!!!!!  ШАХТАР!!!!!!!!
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-3
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