УЕФА решил не менять название. Турнир будет называться Евро-2020

УЕФА объявил, что чемпионат Европы сохранит свое название и будет именоваться Евро-2020, несмотря на то, что турнир перенесли на лето 2021 года.

На этой неделе УЕФА из-за пандемии коронавируса был вынужден перенести турнир с лета 2020 года.