УЕФА решил не менять название. Турнир будет называться Евро-2020

УЕФА объявил, что чемпионат Европы сохранит свое название и будет именоваться Евро-2020, несмотря на то, что турнир перенесли на лето 2021 года.
На этой неделе УЕФА из-за пандемии коронавируса был вынужден перенести турнир с лета 2020 года.
CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9— UEFA (@UEFA) March 20, 2020
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Источник — УЕФА
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представьте ситуацию, когда в 2021 году будет пандемия другого вируса и ЕВРО придётся переносить аж на 2023 год. и опять название будет сохранено.
представьте ситуацию, когда в 2021 году будет пандемия другого вируса и ЕВРО придётся переносить аж на 2023 год. и опять название будет сохранено.
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