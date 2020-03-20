УЕФА решил не менять название. Турнир будет называться Евро-2020

Было решено сохранить название

  • 20.03.2020 18:50
  • 689 просмотров
  • 4 комментария
УЕФА решил не менять название. Турнир будет называться Евро-2020
© twitter.com/UEFA

УЕФА объявил, что чемпионат Европы сохранит свое название и будет именоваться Евро-2020, несмотря на то, что турнир перенесли на лето 2021 года.

На этой неделе УЕФА из-за пандемии коронавируса был вынужден перенести турнир с лета 2020 года.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 20.03.2020 20:18
    0
    как вы яхту назовёте, так она и поплывёт
    представьте ситуацию, когда в 2021 году будет пандемия другого вируса и ЕВРО придётся переносить аж на 2023 год. и опять название будет сохранено.
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    Сергей Руденко
      Сергей Руденко, 20.03.2020 19:26
    +1
    Конечно, ведь сколько продукции (в том числе рекламной) было отпечатано с названием Евро-2020. Помимо потерянных 275 миллионов тратить еще деньги на продукцию с одной исправленной цифрой нецелесообразно
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    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 20.03.2020 19:02
    +1
    Новость ради новости)
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.03.2020 19:00
    +1
    ото счастье
    Ссылка
    Сергей Руденко
    online
      Сергей Руденко, 20.03.2020 19:26
    +1
    Конечно, ведь сколько продукции (в том числе рекламной) было отпечатано с названием Евро-2020. Помимо потерянных 275 миллионов тратить еще деньги на продукцию с одной исправленной цифрой нецелесообразно
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 20.03.2020 19:02
    +1
    Новость ради новости)
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.03.2020 19:00
    +1
    ото счастье
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 20.03.2020 20:18
    0
    как вы яхту назовёте, так она и поплывёт
    представьте ситуацию, когда в 2021 году будет пандемия другого вируса и ЕВРО придётся переносить аж на 2023 год. и опять название будет сохранено.
    Ссылка
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