УЕФА решил не менять название. Турнир будет называться Евро-2020

УЕФА объявил, что чемпионат Европы сохранит свое название и будет именоваться Евро-2020, несмотря на то, что турнир перенесли на лето 2021 года.

На этой неделе УЕФА из-за пандемии коронавируса был вынужден перенести турнир с лета 2020 года.

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9