16 июня проходит матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Словении и Дании.

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Поединок проходит на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Штутгарте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Счет в игре на 17-й минуте открыл легендарный Кристиан Эриксен. Капитан датчан забил гол ровно через 1100 дней после жуткой трагедии.

3 года назад на Евро 2020, которое из-за эпидемии коронавируса было перенесено на 2021, Дания играла в матче первого тура группового раунда против Финляндии (0:1) именно на этом стадионе. Тогда на 42-й минуте Эриксен двигался к боковой линии, а через пару шагов его ноги подкосились и он оказался на газоне.

Врачей позвали сразу же, к докторам сборной Дании присоединилась и реанимационная бригада. Помощь стали оказывать прямо на поле, игроки сборной Дании встали стеной вокруг, чтобы детали не были видны камерам. Эриксена возвращали к жизни с помощью массажа сердца, использовали дефибриллятор. Когда увозили в госпиталь, он был в сознании, а через час пришел в норму и попросил доиграть поединок.

Для Эриксена это первый мяч на большом турнире после того жуткого инцидента.

ВИДЕО. Как Эриксен забил гол ровно через 1100 дней после остановки сердца