16 июня проходит матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Словении и Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Штутгарте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Счет в игре на 17-й минуте открыл легендарный Кристиан Эриксен.

❗️ ВИДЕО. Легендарный Эриксен вывел Данию вперед в матче со Словенией на Евро