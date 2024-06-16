Чемпионат Европы16 июня 2024, 19:23 | Обновлено 16 июня 2024, 19:34
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ВИДЕО. Легендарный Эриксен вывел Данию вперед в матче со Словенией на Евро
Кристиан поразил ворота соперников на 17-й минуте встречи
16 июня 2024, 19:23 | Обновлено 16 июня 2024, 19:34
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16 июня проходит матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Словении и Дании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Штутгарте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Счет в игре на 17-й минуте открыл легендарный Кристиан Эриксен.
❗️ ВИДЕО. Легендарный Эриксен вывел Данию вперед в матче со Словенией на Евро
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