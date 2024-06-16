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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 19:23 | Обновлено 16 июня 2024, 19:34
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0

ВИДЕО. Легендарный Эриксен вывел Данию вперед в матче со Словенией на Евро

Кристиан поразил ворота соперников на 17-й минуте встречи

16 июня 2024, 19:23 | Обновлено 16 июня 2024, 19:34
701
0
ВИДЕО. Легендарный Эриксен вывел Данию вперед в матче со Словенией на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

16 июня проходит матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Словении и Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Штутгарте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Счет в игре на 17-й минуте открыл легендарный Кристиан Эриксен.

❗️ ВИДЕО. Легендарный Эриксен вывел Данию вперед в матче со Словенией на Евро

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Кристиан Эриксен видео голов и обзор сборная Дании по футболу сборная Словении по футболу Словения - Дания Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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