Украина. Премьер лига25 января 2025, 11:32 |
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Источник: Шевченко выдвинул свою кандидатуру в Исполком УЕФА
Глава УАФ хочет получить должность в УЕФА
25 января 2025, 11:32 |
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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выдвигает свою кандидатуру в Исполком УЕФА. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.
Источник отмечает, что уже в ближайшее время об этом станет известно официально.
Шевченко возглавил УАФ в январе 2024 года, сменив на этом посту Андрея Павелко, отстраненного от этой должности в конце зимы 2023-го.
Ранее сообщалось, что КДК УАФ дисквалифицировал известного украинского арбитра на три года.
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