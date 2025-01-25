Источник: Шевченко выдвинул свою кандидатуру в Исполком УЕФА

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выдвигает свою кандидатуру в Исполком УЕФА. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Источник отмечает, что уже в ближайшее время об этом станет известно официально.

Шевченко возглавил УАФ в январе 2024 года, сменив на этом посту Андрея Павелко, отстраненного от этой должности в конце зимы 2023-го.

Ранее сообщалось, что КДК УАФ дисквалифицировал известного украинского арбитра на три года.