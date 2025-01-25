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  4. Источник: Шевченко выдвинул свою кандидатуру в Исполком УЕФА
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 11:32 |
902
2

Источник: Шевченко выдвинул свою кандидатуру в Исполком УЕФА

Глава УАФ хочет получить должность в УЕФА

25 января 2025, 11:32 |
902
2
Источник: Шевченко выдвинул свою кандидатуру в Исполком УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выдвигает свою кандидатуру в Исполком УЕФА. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Источник отмечает, что уже в ближайшее время об этом станет известно официально.

Шевченко возглавил УАФ в январе 2024 года, сменив на этом посту Андрея Павелко, отстраненного от этой должности в конце зимы 2023-го.

Ранее сообщалось, что КДК УАФ дисквалифицировал известного украинского арбитра на три года.

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УЕФА Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко Игорь Бурбас
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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osokor
На жаль, не завжди відомі футболісти стають порядними та креативними футбольними функціонерами! Будемо надіятись на краще...
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0
Demid Romanchik
У нього є мрія 
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-1
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