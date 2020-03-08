Днепр-1 добил оставшийся ввосьмером Маруиполь

В последнем туре первого этапа розыгрыша Украинской Премьер-лиги образца сезона 2019/20 разгорелась настоящая битва за последний из доступных слотов в верхней половине турнирной таблицы. Заочную борьбу в двух параллельно идущих поединках вели дебютант «элитного» национального первенства «Колос» из с. Ковалевка и «Мариуполь».
Однако судьба приазовцев напрямую зависела от результата игры их конкурента против донецкого «Шахтера» – действующего чемпиона Украины. При этом, коллективу Александра Бабича в рамках 22-го тура довелось играть в гостях у своего преследователя в турнирной таблице, днепровского «Днепра-1», который лишь в середине отчетной недели окончательно распрощался с надеждой пересечь экватор национального первенства.
Подопечные Дмитрия Михайленко ударно начали официальную часть 2020-го года, оформив эффектную победу над киевским «Динамо» (3:1) неделей ранее, однако справиться с «Шахтером» уже в следующей игре (1:4) не смогли. «Мариуполь», в свою очередь, в очередной раз провалил испытания в противостоянии с представителями верхней половины турнирной таблицы, что породило поводы для обсуждения необходимости для команды врываться в более сильную группу.
Игра у приазовцев не задалась практически от самого начала. Выдержав стартовое наступление днепрян без особых потерь, подопечные Бабича не рискнули пойти на обострение. В итоге, зрители получили полчаса игрового времени без стоящих моментов у чьих-либо ворот. Однако вмиг все изменило удаление у гостей. Чоботенко уже успел смириться с тем, что ему удалось отделаться предупреждением за грубый подкат против Вакулко, но на матче не просто так присутствовала система VAR. Просмотр повтора сгенерировал для арбитра итоговое мнение о грубости фола, а также о необходимости удалять игрока «Мариуполя».
Контроль над ситуацией перешел под полное распоряжение команды Дмитрия Михайленко, но днепрянам долго не удавалось наладить поставки мяча в штрафную на пару форвардов Хобленко – Супряга. Собственно, Владислав так и покинет пределы поля без забитого мяча, несмотря на уже начавшую формироваться голевую серию до этого.
Тем временем, «Мариуполь» пошел за второй красной в отчетной встрече. Яворский врезал локтем в голову Хобленко в центре поля, хотя уже имел за собой предупреждение. Вдевятером играть гостям стало еще сложнее, что на фоне активности «Колоса» в параллельной встрече составляло для приазовцев удручающую картину.
Коллективу Михайленко не было куда спешить, поэтому свои забитые мячи «Днепр-1» перенес на второй тайм противостояния. Выход Чичикова на футбольное поле после перерыва был продиктован отсутствием необходимости играть с двумя игроками в центральной зоне полузащиты. Именно Алексею и удалось отправить мяч в сетку чужих ворот ударом боковыми ножницами из центра штрафной на 69-й минуте.
Впрочем, «Мариуполь» приговорил себя сам. Отмашка Игнатенко от Кравченко в центре поля была сопровождена словесной тирадой игрока гостей в адрес соперника. И все это с желтой в «пассиве». Третье удаление! Ввосьмером у «Мариуполя» шансов отыграться было ровно столько же, сколько и выйти вперед еще до первого удаления. Команда Бабича опустила руки, в результате чего получила два последовательных удара от Булецы и Чичикова. Гол Сергея – отдельная история. Точный удар со штрафного в левый верхний угол стал результатом продолжительной пристрелки полузащитника по ходу поединка. А Чичиков просто показал мастер-класс по выдержке, уложив на ложном замахе троих соперников, и окончательно добив гостей ударом в дальний угол из левой половины штрафной.
Подошел к концу первый этап розыгрыша Украинской Премьер-лиги. «Мариуполь» занял итоговую восьмую строчку в турнирной таблице, поэтому продолжит сезон в нижней «шестерке» команд. Как и «Днепр-1». В ближайшее время будет сформирован календарь следующих игр.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур.
Днепр-1 – Мариуполь – 3:0
Чичиков, 68, 86, Булеца, 81
Игнатенко, 23, Яворский, 36
Чоботенко, 23 (грубое нарушение правил), Яворский, 36 (второе предупреждение), Игнатенко, 76 (второе предупреждение)
Днепр-1: Клищук – Полевой, Логинов, Сваток, Адамюк – Кравченко – Булеца, Вакулко (Снижко, 64), Батагов (Чичиков, 46) – Супряга (Коркишко, 69), Хобленко.
Мариуполь: Гальчук – Дава, Чоботенко, Яворский – Игнатенко, Федорчук – Горбунов (Полегенько, 69), Топалов (Фомин, 60), Мишнев, Кирюханцев – Кулаков (Тищенко, 46).
Арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).
Удары (в створ): 25 (7) – 1 (1)
Угловые: 11 – 1
Оффсайды: 1 – 0.
ДНЕПР-1-МАРИУПОЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 14°C
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
С первой ред кард все ясно, остальные со стадиона смотрелись неоднозначно. Руководство арендуполя точно не хотело такого исхода. Цирк? Но зачем?
"Колос" поздравляю с попаданием в топ-6 - заслужили!
А Миха тренер не плохой . Главное чтобы материал был
Мариуполь же якобы самостоятельная команда , не имеющая отношения к шахтёру
Есть игроки которые не подходят для серьёзных задач
Да и сама команда не стабильна
Но сегодня молодцы что насовали, недоклубу, который плюнь на спортивные принципы .
"Колос" поздравляю с попаданием в топ-6 - заслужили!
Недоразумение то питу Мариуполя , не заслуживает ни то что первой шестерки , а и места в чемпионате
Мариуполь же якобы самостоятельная команда , не имеющая отношения к шахтёру
Мариуполь же якобы самостоятельная команда , не имеющая отношения к шахтёру
"Колос" поздравляю с попаданием в топ-6 - заслужили!
Есть игроки которые не подходят для серьёзных задач
Да и сама команда не стабильна
Но сегодня молодцы что насовали, недоклубу, который плюнь на спортивные принципы .
С первой ред кард все ясно, остальные со стадиона смотрелись неоднозначно. Руководство арендуполя точно не хотело такого исхода. Цирк? Но зачем?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.