22-й тур
Днепр-1
3:0
Мариуполь
08.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 добил оставшийся ввосьмером Маруиполь

Коллектив Александра Бабича самоустранился от попадания в верхнюю половину турнирной таблицы

  • 08.03.2020 18:54
  • 6056 просмотров
  • 41 комментарий
Днепр-1 добил оставшийся ввосьмером Маруиполь
© СК Днепр-1

В последнем туре первого этапа розыгрыша Украинской Премьер-лиги образца сезона 2019/20 разгорелась настоящая битва за последний из доступных слотов в верхней половине турнирной таблицы. Заочную борьбу в двух параллельно идущих поединках вели дебютант «элитного» национального первенства «Колос» из с. Ковалевка и «Мариуполь».

Однако судьба приазовцев напрямую зависела от результата игры их конкурента против донецкого «Шахтера» – действующего чемпиона Украины. При этом, коллективу Александра Бабича в рамках 22-го тура довелось играть в гостях у своего преследователя в турнирной таблице, днепровского «Днепра-1», который лишь в середине отчетной недели окончательно распрощался с надеждой пересечь экватор национального первенства.

Подопечные Дмитрия Михайленко ударно начали официальную часть 2020-го года, оформив эффектную победу над киевским «Динамо» (3:1) неделей ранее, однако справиться с «Шахтером» уже в следующей игре (1:4) не смогли. «Мариуполь», в свою очередь, в очередной раз провалил испытания в противостоянии с представителями верхней половины турнирной таблицы, что породило поводы для обсуждения необходимости для команды врываться в более сильную группу.

Игра у приазовцев не задалась практически от самого начала. Выдержав стартовое наступление днепрян без особых потерь, подопечные Бабича не рискнули пойти на обострение. В итоге, зрители получили полчаса игрового времени без стоящих моментов у чьих-либо ворот. Однако вмиг все изменило удаление у гостей. Чоботенко уже успел смириться с тем, что ему удалось отделаться предупреждением за грубый подкат против Вакулко, но на матче не просто так присутствовала система VAR. Просмотр повтора сгенерировал для арбитра итоговое мнение о грубости фола, а также о необходимости удалять игрока «Мариуполя».

Контроль над ситуацией перешел под полное распоряжение команды Дмитрия Михайленко, но днепрянам долго не удавалось наладить поставки мяча в штрафную на пару форвардов Хобленко – Супряга. Собственно, Владислав так и покинет пределы поля без забитого мяча, несмотря на уже начавшую формироваться голевую серию до этого.

Тем временем, «Мариуполь» пошел за второй красной в отчетной встрече. Яворский врезал локтем в голову Хобленко в центре поля, хотя уже имел за собой предупреждение. Вдевятером играть гостям стало еще сложнее, что на фоне активности «Колоса» в параллельной встрече составляло для приазовцев удручающую картину.

Коллективу Михайленко не было куда спешить, поэтому свои забитые мячи «Днепр-1» перенес на второй тайм противостояния. Выход Чичикова на футбольное поле после перерыва был продиктован отсутствием необходимости играть с двумя игроками в центральной зоне полузащиты. Именно Алексею и удалось отправить мяч в сетку чужих ворот ударом боковыми ножницами из центра штрафной на 69-й минуте.

Впрочем, «Мариуполь» приговорил себя сам. Отмашка Игнатенко от Кравченко в центре поля была сопровождена словесной тирадой игрока гостей в адрес соперника. И все это с желтой в «пассиве». Третье удаление! Ввосьмером у «Мариуполя» шансов отыграться было ровно столько же, сколько и выйти вперед еще до первого удаления. Команда Бабича опустила руки, в результате чего получила два последовательных удара от Булецы и Чичикова. Гол Сергея – отдельная история. Точный удар со штрафного в левый верхний угол стал результатом продолжительной пристрелки полузащитника по ходу поединка. А Чичиков просто показал мастер-класс по выдержке, уложив на ложном замахе троих соперников, и окончательно добив гостей ударом в дальний угол из левой половины штрафной.

Подошел к концу первый этап розыгрыша Украинской Премьер-лиги. «Мариуполь» занял итоговую восьмую строчку в турнирной таблице, поэтому продолжит сезон в нижней «шестерке» команд. Как и «Днепр-1». В ближайшее время будет сформирован календарь следующих игр.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

Днепр-1 – Мариуполь – 3:0

Чичиков, 68, 86, Булеца, 81

 Игнатенко, 23, Яворский, 36

 Чоботенко, 23 (грубое нарушение правил), Яворский, 36 (второе предупреждение), Игнатенко, 76 (второе предупреждение)

Днепр-1: Клищук – Полевой, Логинов, Сваток, Адамюк – Кравченко – Булеца, Вакулко (Снижко, 64), Батагов (Чичиков, 46) – Супряга (Коркишко, 69), Хобленко.

Мариуполь: Гальчук – Дава, Чоботенко, Яворский – Игнатенко, Федорчук – Горбунов (Полегенько, 69), Топалов (Фомин, 60), Мишнев, Кирюханцев – Кулаков (Тищенко, 46).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Удары (в створ): 25 (7) – 1 (1)
Угловые: 11 – 1
Оффсайды: 1 – 0.

ДНЕПР-1-МАРИУПОЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    8number
    online
      8number, 08.03.2020 20:25
    0
    Только приехал со стадиона. 33 сектор, говорил с удаленными игроками, видел происходящее глазами (нарушения были практически возле сектора).
    С первой ред кард все ясно, остальные со стадиона смотрелись неоднозначно. Руководство арендуполя точно не хотело такого исхода. Цирк? Но зачем?
    Ссылка
    Vlato0709
      Vlato0709, 08.03.2020 20:21
    0
    Aleks04, 08.03.2020 20:19
    Ты ошибаешься. Днепр был бы в первой шестёрке
    Да, точно - по личным встречам лучше Днепр-1. Признаю свою ошибку.
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 08.03.2020 20:19
    0
    Vlato0709, 08.03.2020 20:12
    Колосу не поставили пенку в матче с Карпатами и, поэтому, Мариуполь был бы в 6-ке даже после поражения от Днепра-1.
    Ты ошибаешься. Днепр был бы в первой шестёрке
    Ссылка
    Vlato0709
      Vlato0709, 08.03.2020 20:12
    0
    Капитан Врунгель, 08.03.2020 19:15
    Арендуполь - печальное недоразумение в нашем футболе...
    "Колос" поздравляю с попаданием в топ-6 - заслужили!
    Колосу не поставили пенку в матче с Карпатами и, поэтому, Мариуполь был бы в 6-ке даже после поражения от Днепра-1.
    Ссылка
    Alan Wake
      Alan Wake, 08.03.2020 19:57
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 08.03.2020 19:48
    Все три красных по делу. Как ни прискорбно, но Днепр выиграл справедливо.
    Что прискорбного? Радоваться надо. Или для вас фарм-клуб в одной и той же лиге с хозяином это в порядке вещей?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 08.03.2020 19:48
    0
    Все три красных по делу. Как ни прискорбно, но Днепр выиграл справедливо.
    Ссылка
    KSF
      KSF, 08.03.2020 19:46
    +1
    З перемогою!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 19:46
    0
    yuriy_kent, 08.03.2020 19:31
    А ты ничего не попутал, клоун?
    Он идиот, ему простительно
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 08.03.2020 19:39
    0
    шахта допоможи
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 19:33
    +4
    serge_kr, 08.03.2020 19:05
    Днепр как и Динамо только с помощью удалений и продажного судьи может выиграть, совпадение? Скорей всего Коломойша из Сурком делают цирк с украинского футбола
    Слышь бестолочь , а какое из удалений не по делу ?
    Ссылка
    Winnie P
    online
      Winnie P, 08.03.2020 19:33
    0
    stopor2016, 08.03.2020 19:27
    Так а где ж Супряга ? Шо ж он проспал? А то уже и в сборной котируется.
    А кого в сборную, Зозулю?
    Ссылка
    Alan Wake
      Alan Wake, 08.03.2020 19:32
    +1
    kino, 08.03.2020 19:26
    Петушок угольный мокрожопый! Если бы вам шлюхам подгорало ты дуремарчик прекрасно знаешь, что твой рыжий гаспадин затянул бы шавок при любом розкладе в шестёрку. А так..можно показать что всё типа чесно и справедливо, имея такой отрыв от второго места.
    Им и так подгорало. Не смогли да и все. Не все зависит от судей и договорняков. Еще надо команду иметь что ли, которой в Арендупле быть не может.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 08.03.2020 19:31
    0
    Zport., 08.03.2020 19:24
    Прошахтеровские псы в будке. Всех болельщиков шахтера с праздником. Сегодня ваш день
    А ты ничего не попутал, клоун?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 08.03.2020 19:27
    +1
    Так а где ж Супряга ? Шо ж он проспал? А то уже и в сборной котируется.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 19:27
    0
    Aleks04, 08.03.2020 19:19
    Усилились то неплохо, но игры нету. Если бы не 3 заслуженных удаления, как бы Днепр сыграл против Марика 11 на 11? Хотя мне не о чем жаловаться, в этом году Днепр-1 точно не попадёт в Еврокубки, так как клубу нету трёх лет. Уверен в следующем сезоне будет неплохое усиление, как ни как, но город-миллионник заслуживает боеспособную команду
    Так я тоже думаю что под ЕК уже и закупятся нормально ....
    А Миха тренер не плохой . Главное чтобы материал был
    Ссылка
    kino
      kino, 08.03.2020 19:26
    -1
    Frankov, 08.03.2020 19:00
    Ну что опущенные петухи муSSорские,так чья там федерация?Если бы надо было,то купленный судейка и весь Мариуполь удалил.
    Петушок угольный мокрожопый! Если бы вам шлюхам подгорало ты дуремарчик прекрасно знаешь, что твой рыжий гаспадин затянул бы шавок при любом розкладе в шестёрку. А так..можно показать что всё типа чесно и справедливо, имея такой отрыв от второго места.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 08.03.2020 19:24
    -3
    Прошахтеровские псы в будке. Всех болельщиков шахтера с праздником. Сегодня ваш день
    Ссылка
    Юра Шопов
      Юра Шопов, 08.03.2020 19:20
    -1
    jekаfunny, 08.03.2020 19:09
    Интересно почему « фаны» шахтера пригорают от того что мариуполь выкинули из шестерки ?
    Мариуполь же якобы самостоятельная команда , не имеющая отношения к шахтёру
    Какое не имеющие, это футбольные проститутки, они ложатся под того, кто даёт
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 08.03.2020 19:19
    0
    jekаfunny, 08.03.2020 19:13
    Надо усилятся летом обязательно
    Есть игроки которые не подходят для серьёзных задач
    Да и сама команда не стабильна
    Но сегодня молодцы что насовали, недоклубу, который плюнь на спортивные принципы .
    Усилились то неплохо, но игры нету. Если бы не 3 заслуженных удаления, как бы Днепр сыграл против Марика 11 на 11? Хотя мне не о чем жаловаться, в этом году Днепр-1 точно не попадёт в Еврокубки, так как клубу нету трёх лет. Уверен в следующем сезоне будет неплохое усиление, как ни как, но город-миллионник заслуживает боеспособную команду
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 08.03.2020 19:15
    +4
    Арендуполь - печальное недоразумение в нашем футболе...
    "Колос" поздравляю с попаданием в топ-6 - заслужили!
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 08.03.2020 18:59
    +23
    8 марта на 8 место в будке на берегу Азовского моря траур
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 19:00
    +22
    Днепр молодцы .
    Недоразумение то питу Мариуполя , не заслуживает ни то что первой шестерки , а и места в чемпионате
    Ссылка
    Alan Wake
      Alan Wake, 08.03.2020 19:01
    +19
    Было бы символично, чтобы Арендупль вылетел вместо Ворсклы.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 18:58
    +18
    Урааааа. С 8 марта Арендуполь вас.
    Ссылка
    salomen86
      salomen86, 08.03.2020 19:02
    +15
    Ссаниных шавок в будку , спасибо Днепр
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 08.03.2020 19:01
    +15
    Арендуполь с праздником. Сегодня ваш день
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 19:06
    +11
    Vlato0709, 08.03.2020 19:03
    А ты заслуживаешь такое писать, котях.
    Обидно за шахтёр -2 ?
    Ссылка
    Андрей Трегубов
      Андрей Трегубов, 08.03.2020 19:02
    +11
    Народная команда победила Олигархов!!!!Ура Я так и предсказывал!и так болел за Днепр!!!Чтобы Коломоййский подавился!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 19:09
    +9
    Интересно почему « фаны» шахтера пригорают от того что мариуполь выкинули из шестерки ?
    Мариуполь же якобы самостоятельная команда , не имеющая отношения к шахтёру
    Ссылка
    Alan Wake
      Alan Wake, 08.03.2020 19:14
    +7
    jekаfunny, 08.03.2020 19:09
    Интересно почему « фаны» шахтера пригорают от того что мариуполь выкинули из шестерки ?
    Мариуполь же якобы самостоятельная команда , не имеющая отношения к шахтёру
    Она такая же независимая, как Виктор Федорович от Рината Леонидовича.
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 08.03.2020 19:11
    +5
    serge_kr, 08.03.2020 19:05
    Днепр как и Динамо только с помощью удалений и продажного судьи может выиграть, совпадение? Скорей всего Коломойша из Сурком делают цирк с украинского футбола
    Коломойша на данный момент не является владельцем Днепра-1
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 19:33
    +4
    serge_kr, 08.03.2020 19:05
    Днепр как и Динамо только с помощью удалений и продажного судьи может выиграть, совпадение? Скорей всего Коломойша из Сурком делают цирк с украинского футбола
    Слышь бестолочь , а какое из удалений не по делу ?
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 08.03.2020 19:15
    +4
    Арендуполь - печальное недоразумение в нашем футболе...
    "Колос" поздравляю с попаданием в топ-6 - заслужили!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 19:13
    +4
    An51, 08.03.2020 19:10
    Пол Днепра играло очень плохо!!! Смотрел и злился!!!
    Надо усилятся летом обязательно
    Есть игроки которые не подходят для серьёзных задач
    Да и сама команда не стабильна
    Но сегодня молодцы что насовали, недоклубу, который плюнь на спортивные принципы .
    Ссылка
    KSF
      KSF, 08.03.2020 19:46
    +1
    З перемогою!
    Ссылка
    Alan Wake
      Alan Wake, 08.03.2020 19:32
    +1
    kino, 08.03.2020 19:26
    Петушок угольный мокрожопый! Если бы вам шлюхам подгорало ты дуремарчик прекрасно знаешь, что твой рыжий гаспадин затянул бы шавок при любом розкладе в шестёрку. А так..можно показать что всё типа чесно и справедливо, имея такой отрыв от второго места.
    Им и так подгорало. Не смогли да и все. Не все зависит от судей и договорняков. Еще надо команду иметь что ли, которой в Арендупле быть не может.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 08.03.2020 19:27
    +1
    Так а где ж Супряга ? Шо ж он проспал? А то уже и в сборной котируется.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 08.03.2020 20:25
    0
    Только приехал со стадиона. 33 сектор, говорил с удаленными игроками, видел происходящее глазами (нарушения были практически возле сектора).
    С первой ред кард все ясно, остальные со стадиона смотрелись неоднозначно. Руководство арендуполя точно не хотело такого исхода. Цирк? Но зачем?
    Ссылка
    Vlato0709
      Vlato0709, 08.03.2020 20:21
    0
    Aleks04, 08.03.2020 20:19
    Ты ошибаешься. Днепр был бы в первой шестёрке
    Да, точно - по личным встречам лучше Днепр-1. Признаю свою ошибку.
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 08.03.2020 20:19
    0
    Vlato0709, 08.03.2020 20:12
    Колосу не поставили пенку в матче с Карпатами и, поэтому, Мариуполь был бы в 6-ке даже после поражения от Днепра-1.
    Ты ошибаешься. Днепр был бы в первой шестёрке
    Ссылка
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