Днепр-1 добил оставшийся ввосьмером Маруиполь

В последнем туре первого этапа розыгрыша Украинской Премьер-лиги образца сезона 2019/20 разгорелась настоящая битва за последний из доступных слотов в верхней половине турнирной таблицы. Заочную борьбу в двух параллельно идущих поединках вели дебютант «элитного» национального первенства «Колос» из с. Ковалевка и «Мариуполь».

Однако судьба приазовцев напрямую зависела от результата игры их конкурента против донецкого «Шахтера» – действующего чемпиона Украины. При этом, коллективу Александра Бабича в рамках 22-го тура довелось играть в гостях у своего преследователя в турнирной таблице, днепровского «Днепра-1», который лишь в середине отчетной недели окончательно распрощался с надеждой пересечь экватор национального первенства.

Подопечные Дмитрия Михайленко ударно начали официальную часть 2020-го года, оформив эффектную победу над киевским «Динамо» (3:1) неделей ранее, однако справиться с «Шахтером» уже в следующей игре (1:4) не смогли. «Мариуполь», в свою очередь, в очередной раз провалил испытания в противостоянии с представителями верхней половины турнирной таблицы, что породило поводы для обсуждения необходимости для команды врываться в более сильную группу.

Игра у приазовцев не задалась практически от самого начала. Выдержав стартовое наступление днепрян без особых потерь, подопечные Бабича не рискнули пойти на обострение. В итоге, зрители получили полчаса игрового времени без стоящих моментов у чьих-либо ворот. Однако вмиг все изменило удаление у гостей. Чоботенко уже успел смириться с тем, что ему удалось отделаться предупреждением за грубый подкат против Вакулко, но на матче не просто так присутствовала система VAR. Просмотр повтора сгенерировал для арбитра итоговое мнение о грубости фола, а также о необходимости удалять игрока «Мариуполя».

Контроль над ситуацией перешел под полное распоряжение команды Дмитрия Михайленко, но днепрянам долго не удавалось наладить поставки мяча в штрафную на пару форвардов Хобленко – Супряга. Собственно, Владислав так и покинет пределы поля без забитого мяча, несмотря на уже начавшую формироваться голевую серию до этого.

Тем временем, «Мариуполь» пошел за второй красной в отчетной встрече. Яворский врезал локтем в голову Хобленко в центре поля, хотя уже имел за собой предупреждение. Вдевятером играть гостям стало еще сложнее, что на фоне активности «Колоса» в параллельной встрече составляло для приазовцев удручающую картину.

Коллективу Михайленко не было куда спешить, поэтому свои забитые мячи «Днепр-1» перенес на второй тайм противостояния. Выход Чичикова на футбольное поле после перерыва был продиктован отсутствием необходимости играть с двумя игроками в центральной зоне полузащиты. Именно Алексею и удалось отправить мяч в сетку чужих ворот ударом боковыми ножницами из центра штрафной на 69-й минуте.

Впрочем, «Мариуполь» приговорил себя сам. Отмашка Игнатенко от Кравченко в центре поля была сопровождена словесной тирадой игрока гостей в адрес соперника. И все это с желтой в «пассиве». Третье удаление! Ввосьмером у «Мариуполя» шансов отыграться было ровно столько же, сколько и выйти вперед еще до первого удаления. Команда Бабича опустила руки, в результате чего получила два последовательных удара от Булецы и Чичикова. Гол Сергея – отдельная история. Точный удар со штрафного в левый верхний угол стал результатом продолжительной пристрелки полузащитника по ходу поединка. А Чичиков просто показал мастер-класс по выдержке, уложив на ложном замахе троих соперников, и окончательно добив гостей ударом в дальний угол из левой половины штрафной.

Подошел к концу первый этап розыгрыша Украинской Премьер-лиги. «Мариуполь» занял итоговую восьмую строчку в турнирной таблице, поэтому продолжит сезон в нижней «шестерке» команд. Как и «Днепр-1». В ближайшее время будет сформирован календарь следующих игр.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.



Днепр-1 – Мариуполь – 3:0



Чичиков, 68, 86, Булеца, 81



Игнатенко, 23, Яворский, 36



Чоботенко, 23 (грубое нарушение правил), Яворский, 36 (второе предупреждение), Игнатенко, 76 (второе предупреждение)



Днепр-1: Клищук – Полевой, Логинов, Сваток, Адамюк – Кравченко – Булеца, Вакулко (Снижко, 64), Батагов (Чичиков, 46) – Супряга (Коркишко, 69), Хобленко.

Мариуполь: Гальчук – Дава, Чоботенко, Яворский – Игнатенко, Федорчук – Горбунов (Полегенько, 69), Топалов (Фомин, 60), Мишнев, Кирюханцев – Кулаков (Тищенко, 46).



Арбитр: Евгений Арановский (Киев)



Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).



Удары (в створ): 25 (7) – 1 (1)

Угловые: 11 – 1

Оффсайды: 1 – 0.

ДНЕПР-1-МАРИУПОЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 14°C