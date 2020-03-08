22-й тур
Днепр-1
3:0
Мариуполь
08.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Мариуполь – 3:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги

  • 08.03.2020 16:57
  • 9205 просмотров
  • 30 комментариев
Днепр-1 – Мариуполь – 3:0. Текстовая трансляция матча
© ФК Мариуполь

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

Днепр-1 – Мариуполь – 3:0

Чичиков, 68, 86, Булеца, 81

 Игнатенко, 23, Яворский, 36

 Чоботенко, 23 (грубое нарушение правил), Яворский, 36 (второе предупреждение), Игнатенко, 76 (второе предупреждение)

Днепр-1: Клищук – Полевой, Логинов, Сваток, Адамюк – Кравченко – Булеца, Вакулко (Снижко, 64), Батагов (Чичиков, 46) – Супряга (Коркишко, 69), Хобленко.

Запасные: Юрчук, Лопыренок, Гуйе, Тейлор.

Мариуполь: Гальчук – Дава, Чоботенко, Яворский – Игнатенко, Федорчук – Горбунов (Полегенько, 69), Топалов (Фомин, 60), Мишнев, Кирюханцев – Кулаков (Тищенко, 46).

Запасные: Поспелов, Чех, Корниенко, Кащук.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через две минуты.

88 мин. Команды не особо стремятся играть дальше.

 86 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Чичиков выждал умопомрачительную паузу на левом фланге чужой штрафной, после чего убрал соперников и вложил мяч обводящим ударом под дальнюю штангу!

85 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Булеца проверил на прочность правый каркас чужих ворот ударом из левой половины штрафной после передачи Хобленко!

83 мин. МОМЕНТ! Хобленко должен был добивать соперников, но из центра штрафной пробил выше ворот, предварительно приняв мяч на грудь.

 81 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Окончательно пристрелялся Булеца в этом матче точным ударом в левый верхний угол со штрафного!

80 мин. Хобленко заработал штрафной прямо у чужих владений.

79 мин. Осадили чужую половину поля игроки хозяев поля.

 76 мин. КРАСНАЯ КАРТОЧКА! От Кравченко отмахнулся Игнатенко, получив за это вторую желтую.

74 мин. Прострел от Поелвого с левого фланга был заблокирован.

72 мин. Идет за вторым мячом команда Михайленко.

 69 мин. ЗАМЕНА У ДНЕПРА-1. Вместо Супряги игру завершит Коркишко.

 69 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Полегенько заменил Горбунова.

 69 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Боковые ножницы от Чичикова из центра чужой штрафной выводят хозяев вперед! Адамюку записана голевая передача за скидку головой с правого фланга!

68 мин. Мариуполь по вполне понятным причинам сидит в обороне.

66 мин. На газоне Горбунов. Надо менять?!

 64 мин. ЗАМЕНА У ДНЕПРА-1. Вместо Вакулко игру продолжит Снижко.

64 мин. МОМЕНТ! Булеца продолжает стрелять издали! Вновь выше!

63 мин. ОПАСНО! Дальний удар с подкруткой от Кирюханцева отправил мяч в руки Клищуку!

62 мин. МОМЕНТ! Как же долго готовился к удару Булеца после передачи в штрафную с левого фланга!

 60 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Фомин вышел на поле вместо Топалова.

59 мин. Ударом головой завершал подачу с левого фланга Супряга. Выше ворот!

58 мин. Серия угловых для Днепра-1. Ее продлил вынос Горбунова из штрафной.

56 мин. МОМЕНТ! Уже бы и Гальчук не потащил рикошет мяча после удара Булецы из-за пределов штрафной, который отправлял мяч рядом с правой штангой!

54 мин. Днепряне стараются перестроиться на атаку, в то время как их соперники сбились в кучу на своей половине.

52 мин. Активность на левом фланге атаки Булецы завершилась потерей мяча.

50 мин. На своей половине поля раскатывает мяч Мариуполь.

48 мин. Удар Полевого из-за пределов штрафной не нес угрозы воротам. Мяч отправился в сторону от правой штанги.

46 мин. Прострел с левого фланга от Адамюка был перехвачен защитниками.

 46 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Вместо Кулакова на второй тайм вышел Тищенко, а Батагов был заменен на Чичикова.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+3 мин. МОМЕНТ! Гальчук спас ворота от мощного выстрела Кравченко с левого полуфланга!

45+1 мин. МОМЕНТ! Удар Булецы из-за пределов штрафной отправил мяч рядом с левой штангой!

45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, три минуты.

45 мин. ОПАСНО! Прострел Супряги с левого фланга отправил мяч в руки Гальчуку.

43 мин. Днепряне пользуются численным большинством контролем мяча на чужой половине.

40 мин. Адамюк сбросил мяч на голкипера после заброса на левый фланг атаки гостей.

 39 мин. КРАСНАЯ ЯВОРСКОМУ! Второе предупреждение.

39 мин. КУДА ТАКАЯ ГРУБОСТЬ?! Яворский локтем влетел в Хобленко в центре поля!

38 мин. Отыграл Колос один мяч.

37 мин. МОМЕНТ! Сваток не успел к мячу после высокой свечки от Адамюка вдоль вратарской с левого фланга штрафной!

 36 мин. Яворский получил желтую за грубый подкат на левом фланге обороны.

35 мин. Слишком уж спокойно проходит наш поединок.

32 мин. Колос получил второй мяч в свои ворота.

31 мин. Вакулко протащил мяч на левый фланг в контратаке, но Супряга не смог остановить его подачу к центральному входу в штрафную.

30 мин. По затылку локтем получил от Адамюка Федорчук на левом фланге атаки своей команды.

29 мин. Кирюханцев отмахнулся от Булецы на правом фланге обороны.

28 мин. Обменялись контратаками команды после неудачной подачи Булецы, но в завершающую стадию так и не переходили.

27 мин. Булеца отправился подавать угловой на левом фланге.

25 мин. Колос уже уступает в параллельной встрече! Так что удаление для гостей выглядит совсем неуместно.

 23 мин. Игнатенко договорился до предупреждения.

 23 мин. ПРЯМАЯ КРАСНАЯ! Чоботенко был удален после просмотра повтора!

22 мин. Подкат пришелся точно в ноги Вакулко.

21 мин. А теперь посмотрим на повторе...

20 мин. Очень жесткий подкат от Чоботенко против Вакулко на левом фланге обороны! Желтая, для начала.

19 мин. Навес в никуда от Адамюка последовал после розыгрыша днепрянами углового на левом фланге.

18 мин. МОМЕНТ! Яворский встал на пути мяча в ворота после подкрутки от Булецы с левого фланга!

17 мин. Хобленко и Чоботенко пришлось успокаивать арбитру после стыка игроков в центре поля.

15 мин. Штрафной для команды Михайленко с правого фланга ознаменовался неточной подачей.

13 мин. Дава нарушил правила на левом фланге против Супряги.

12 мин. Поджали гости на чужой половине поля соперников, но передача в оффсайд для Кулакова была явно поспешной.

10 мин. Мало темпа в нашем поединке. Днепрянам удалось забрать себе контроль над мячом.

8 мин. Хобленко врывался в штрафную после разрезающей передачи из центральной зоны. Гальчук сыграл на выходе.

7 мин. В руку Батагову попал мяч на левом фланге обороны Днепра-1.

6 мин. Прессинг от гостей сдерживает хозяев от пересечения центральной линии.

4 мин. Заброс на Топалова из центра поля был перехвачен.

3 мин. Дава нарушил правила в верховой борьбе за мяч в чужой штрафной.

3 мин. Кулаков заработал угловой для своей команды на правом фланге.

2 мин. По первым минутам можно сказать, что гости играют очень осторожно. Результат превыше всего.

1 мин. Фол Батагова на чужой половине поля против Кулакова.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

    

В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором днепровский «Днепр-1» сразится против «Мариуполя». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 17:00.

Ключевой игрой с точки зрения определения последнего участника верхней «шестерки» команд могла бы стать игра в Днепре между коллективами Дмитрия Михайленко и Александра Бабича, если бы не поединок в Киеве, где на поле «Облонь-Арены» будет вершить свою судьбу в поединке против действующего чемпиона «Колос». В рамках УПЛ редки случаи, когда интрига живет вплоть до последней секунды, поэтому пропускать одну из частей заочной битвы за «лучшую жизнь» уж точно не следует. «Мариуполю» нужна любая осечка «колосков» и собственная победа в игре против «Днепра-1», который будет изо всех сил цепляться за возможность не отстать от первой строчки будущей «нижней шестерки».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Днепром-1» и «Мариуполем».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Demon
      Demon, 08.03.2020 18:53
    0
    Aleks04, 08.03.2020 18:31
    Ужасная игра Днепра, не смотря на то, что забили гол. Кротовскую помойку нужно рвать в не зависимости от количества человек играющих на поле.
    Ты не ту эмблему себе нарисовал.
    Ссылка
    Demon
      Demon, 08.03.2020 18:53
    0
    Aleks04, 08.03.2020 18:31
    Ужасная игра Днепра, не смотря на то, что забили гол. Кротовскую помойку нужно рвать в не зависимости от количества человек играющих на поле.
    Ты не ту эмблему себе нарисовал.
    Ссылка
    серж жорж
    online
      серж жорж, 08.03.2020 18:48
    +1
    третий пошел арендоуполь пусть борется в нижней шестёрке а колосу респект неплохая команда
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 18:46
    +1
    Ееееес
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 08.03.2020 18:45
    +1
    Шлюхи в будку...
    Ссылка
    lomancevova
      lomancevova, 08.03.2020 18:44
    +5
    Ордл овцы негодуют .
    Спасибо Днипро
    Ссылка
    sergi cupaxin
      sergi cupaxin, 08.03.2020 18:43
    -6
    sergi cupaxin, 08.03.2020 18:40
    3 удаления - когда это было в решающей игре, тут явно не без бандерлогов
    гооооооооол
    Ссылка
    sergi cupaxin
      sergi cupaxin, 08.03.2020 18:40
    -8
    3 удаления - когда это было в решающей игре, тут явно не без бандерлогов
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 08.03.2020 18:38
    -4
    11 против 8 - и такой днищенский уровень Днепра
    Ссылка
    sergi cupaxin
      sergi cupaxin, 08.03.2020 18:38
    -3
    Aleks04, 08.03.2020 18:31
    Ужасная игра Днепра, не смотря на то, что забили гол. Кротовскую помойку нужно рвать в не зависимости от количества человек играющих на поле.
    чувство вины за забитый, по другому не скажешь, 11 на 8 что еще нужно для голопада, не буду удивлен если сравняют
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 08.03.2020 18:35
    0
    На! Собаки в будку!
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 08.03.2020 18:31
    -2
    Ужасная игра Днепра, не смотря на то, что забили гол. Кротовскую помойку нужно рвать в не зависимости от количества человек играющих на поле.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 08.03.2020 18:31
    +1
    Ножницами в бок, первый пошел.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 08.03.2020 18:26
    0
    Печально це все... Супряги вапщє не чути, не видно. В Булеци один брак. Та й в інших - те ж саме.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 08.03.2020 18:23
    +2
    Да замените уже Булецу! Человек просто не способен попасть в створ ворот
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 08.03.2020 18:15
    +5
    UKRAINE FAN, 08.03.2020 17:45
    вот это я понимаю Ахметов все купил
    сьогодні беня банкує, навіть дефолт оголошує
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 08.03.2020 18:12
    +2
    Ну давайте ещё парочку удалите,чтобы колос потом сливал все динамо , иначе не видать ему серебро
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 08.03.2020 17:50
    +1
    Днепр - медленный, не агрессивный. Игры у команды пока нет
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 17:48
    -2
    Удаляйте уже всех
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.03.2020 17:47
    +1
    днепр настолько мертвый что даже с такой форой играет без моментов
    Ссылка
    remontnik
      remontnik, 07.03.2020 19:55
    +7
    Давай Дніпро, тут справа честі , віримо в тебе
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.03.2020 17:46
    +6
    Мариуполь, так нельзя в футбол играть
    Ссылка
    lomancevova
      lomancevova, 08.03.2020 18:44
    +5
    Ордл овцы негодуют .
    Спасибо Днипро
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 08.03.2020 18:15
    +5
    UKRAINE FAN, 08.03.2020 17:45
    вот это я понимаю Ахметов все купил
    сьогодні беня банкує, навіть дефолт оголошує
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 08.03.2020 17:26
    +5
    Леонід Леонідович, 08.03.2020 17:06
    Я думаю що не допоможе,хай Я помиляюся, но суддям команду напевно вже дали щоб недоклуб був у шістці...
    Червона гравцю Маріуполь ....Схоже Арановський на тебе образився
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 08.03.2020 17:28
    +4
    Возможно вар поможет нашему чемпионату стать чище. Что бы больше не было больше таких безголовых подкатов в центре.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 08.03.2020 18:23
    +2
    Да замените уже Булецу! Человек просто не способен попасть в створ ворот
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 08.03.2020 18:12
    +2
    Ну давайте ещё парочку удалите,чтобы колос потом сливал все динамо , иначе не видать ему серебро
    Ссылка
    серж жорж
    online
      серж жорж, 08.03.2020 18:48
    +1
    третий пошел арендоуполь пусть борется в нижней шестёрке а колосу респект неплохая команда
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 18:46
    +1
    Ееееес
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 08.03.2020 18:45
    +1
    Шлюхи в будку...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 08.03.2020 18:31
    +1
    Ножницами в бок, первый пошел.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 08.03.2020 17:50
    +1
    Днепр - медленный, не агрессивный. Игры у команды пока нет
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.03.2020 17:47
    +1
    днепр настолько мертвый что даже с такой форой играет без моментов
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.03.2020 17:45
    +1
    вот это я понимаю Ахметов все купил
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.03.2020 17:37
    +1
    ну давай Днепр, дома стыдно не выиграть, тем более в большинстве
    Ссылка
    Demon
      Demon, 08.03.2020 18:53
    0
    Aleks04, 08.03.2020 18:31
    Ужасная игра Днепра, не смотря на то, что забили гол. Кротовскую помойку нужно рвать в не зависимости от количества человек играющих на поле.
    Ты не ту эмблему себе нарисовал.
    Ссылка
    Demon
      Demon, 08.03.2020 18:53
    0
    Aleks04, 08.03.2020 18:31
    Ужасная игра Днепра, не смотря на то, что забили гол. Кротовскую помойку нужно рвать в не зависимости от количества человек играющих на поле.
    Ты не ту эмблему себе нарисовал.
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 08.03.2020 18:35
    0
    На! Собаки в будку!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 08.03.2020 18:26
    0
    Печально це все... Супряги вапщє не чути, не видно. В Булеци один брак. Та й в інших - те ж саме.
    Ссылка
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