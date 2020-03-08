Украинская Премьер-лига. 22-й тур.



Днепр-1 – Мариуполь – 3:0



Чичиков, 68, 86, Булеца, 81



Игнатенко, 23, Яворский, 36



Чоботенко, 23 (грубое нарушение правил), Яворский, 36 (второе предупреждение), Игнатенко, 76 (второе предупреждение)



Днепр-1: Клищук – Полевой, Логинов, Сваток, Адамюк – Кравченко – Булеца, Вакулко (Снижко, 64), Батагов (Чичиков, 46) – Супряга (Коркишко, 69), Хобленко.



Запасные: Юрчук, Лопыренок, Гуйе, Тейлор.

Мариуполь: Гальчук – Дава, Чоботенко, Яворский – Игнатенко, Федорчук – Горбунов (Полегенько, 69), Топалов (Фомин, 60), Мишнев, Кирюханцев – Кулаков (Тищенко, 46).



Запасные: Поспелов, Чех, Корниенко, Кащук.



Арбитр: Евгений Арановский (Киев)



Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через две минуты.



88 мин. Команды не особо стремятся играть дальше.



86 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Чичиков выждал умопомрачительную паузу на левом фланге чужой штрафной, после чего убрал соперников и вложил мяч обводящим ударом под дальнюю штангу!



85 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Булеца проверил на прочность правый каркас чужих ворот ударом из левой половины штрафной после передачи Хобленко!



83 мин. МОМЕНТ! Хобленко должен был добивать соперников, но из центра штрафной пробил выше ворот, предварительно приняв мяч на грудь.



81 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Окончательно пристрелялся Булеца в этом матче точным ударом в левый верхний угол со штрафного!



80 мин. Хобленко заработал штрафной прямо у чужих владений.



79 мин. Осадили чужую половину поля игроки хозяев поля.



76 мин. КРАСНАЯ КАРТОЧКА! От Кравченко отмахнулся Игнатенко, получив за это вторую желтую.



74 мин. Прострел от Поелвого с левого фланга был заблокирован.



72 мин. Идет за вторым мячом команда Михайленко.



69 мин. ЗАМЕНА У ДНЕПРА-1. Вместо Супряги игру завершит Коркишко.



69 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Полегенько заменил Горбунова.



69 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Боковые ножницы от Чичикова из центра чужой штрафной выводят хозяев вперед! Адамюку записана голевая передача за скидку головой с правого фланга!



68 мин. Мариуполь по вполне понятным причинам сидит в обороне.



66 мин. На газоне Горбунов. Надо менять?!



64 мин. ЗАМЕНА У ДНЕПРА-1. Вместо Вакулко игру продолжит Снижко.



64 мин. МОМЕНТ! Булеца продолжает стрелять издали! Вновь выше!



63 мин. ОПАСНО! Дальний удар с подкруткой от Кирюханцева отправил мяч в руки Клищуку!



62 мин. МОМЕНТ! Как же долго готовился к удару Булеца после передачи в штрафную с левого фланга!



60 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Фомин вышел на поле вместо Топалова.



59 мин. Ударом головой завершал подачу с левого фланга Супряга. Выше ворот!



58 мин. Серия угловых для Днепра-1. Ее продлил вынос Горбунова из штрафной.



56 мин. МОМЕНТ! Уже бы и Гальчук не потащил рикошет мяча после удара Булецы из-за пределов штрафной, который отправлял мяч рядом с правой штангой!



54 мин. Днепряне стараются перестроиться на атаку, в то время как их соперники сбились в кучу на своей половине.



52 мин. Активность на левом фланге атаки Булецы завершилась потерей мяча.



50 мин. На своей половине поля раскатывает мяч Мариуполь.



48 мин. Удар Полевого из-за пределов штрафной не нес угрозы воротам. Мяч отправился в сторону от правой штанги.



46 мин. Прострел с левого фланга от Адамюка был перехвачен защитниками.



46 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Вместо Кулакова на второй тайм вышел Тищенко, а Батагов был заменен на Чичикова.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+3 мин. МОМЕНТ! Гальчук спас ворота от мощного выстрела Кравченко с левого полуфланга!



45+1 мин. МОМЕНТ! Удар Булецы из-за пределов штрафной отправил мяч рядом с левой штангой!



45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, три минуты.



45 мин. ОПАСНО! Прострел Супряги с левого фланга отправил мяч в руки Гальчуку.



43 мин. Днепряне пользуются численным большинством контролем мяча на чужой половине.



40 мин. Адамюк сбросил мяч на голкипера после заброса на левый фланг атаки гостей.



39 мин. КРАСНАЯ ЯВОРСКОМУ! Второе предупреждение.



39 мин. КУДА ТАКАЯ ГРУБОСТЬ?! Яворский локтем влетел в Хобленко в центре поля!



38 мин. Отыграл Колос один мяч.



37 мин. МОМЕНТ! Сваток не успел к мячу после высокой свечки от Адамюка вдоль вратарской с левого фланга штрафной!



36 мин. Яворский получил желтую за грубый подкат на левом фланге обороны.



35 мин. Слишком уж спокойно проходит наш поединок.



32 мин. Колос получил второй мяч в свои ворота.



31 мин. Вакулко протащил мяч на левый фланг в контратаке, но Супряга не смог остановить его подачу к центральному входу в штрафную.



30 мин. По затылку локтем получил от Адамюка Федорчук на левом фланге атаки своей команды.



29 мин. Кирюханцев отмахнулся от Булецы на правом фланге обороны.



28 мин. Обменялись контратаками команды после неудачной подачи Булецы, но в завершающую стадию так и не переходили.



27 мин. Булеца отправился подавать угловой на левом фланге.



25 мин. Колос уже уступает в параллельной встрече! Так что удаление для гостей выглядит совсем неуместно.



23 мин. Игнатенко договорился до предупреждения.



23 мин. ПРЯМАЯ КРАСНАЯ! Чоботенко был удален после просмотра повтора!



22 мин. Подкат пришелся точно в ноги Вакулко.



21 мин. А теперь посмотрим на повторе...



20 мин. Очень жесткий подкат от Чоботенко против Вакулко на левом фланге обороны! Желтая, для начала.



19 мин. Навес в никуда от Адамюка последовал после розыгрыша днепрянами углового на левом фланге.



18 мин. МОМЕНТ! Яворский встал на пути мяча в ворота после подкрутки от Булецы с левого фланга!



17 мин. Хобленко и Чоботенко пришлось успокаивать арбитру после стыка игроков в центре поля.



15 мин. Штрафной для команды Михайленко с правого фланга ознаменовался неточной подачей.



13 мин. Дава нарушил правила на левом фланге против Супряги.



12 мин. Поджали гости на чужой половине поля соперников, но передача в оффсайд для Кулакова была явно поспешной.



10 мин. Мало темпа в нашем поединке. Днепрянам удалось забрать себе контроль над мячом.



8 мин. Хобленко врывался в штрафную после разрезающей передачи из центральной зоны. Гальчук сыграл на выходе.



7 мин. В руку Батагову попал мяч на левом фланге обороны Днепра-1.



6 мин. Прессинг от гостей сдерживает хозяев от пересечения центральной линии.



4 мин. Заброс на Топалова из центра поля был перехвачен.



3 мин. Дава нарушил правила в верховой борьбе за мяч в чужой штрафной.



3 мин. Кулаков заработал угловой для своей команды на правом фланге.



2 мин. По первым минутам можно сказать, что гости играют очень осторожно. Результат превыше всего.



1 мин. Фол Батагова на чужой половине поля против Кулакова.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором днепровский «Днепр-1» сразится против «Мариуполя». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 17:00.

Ключевой игрой с точки зрения определения последнего участника верхней «шестерки» команд могла бы стать игра в Днепре между коллективами Дмитрия Михайленко и Александра Бабича, если бы не поединок в Киеве, где на поле «Облонь-Арены» будет вершить свою судьбу в поединке против действующего чемпиона «Колос». В рамках УПЛ редки случаи, когда интрига живет вплоть до последней секунды, поэтому пропускать одну из частей заочной битвы за «лучшую жизнь» уж точно не следует. «Мариуполю» нужна любая осечка «колосков» и собственная победа в игре против «Днепра-1», который будет изо всех сил цепляться за возможность не отстать от первой строчки будущей «нижней шестерки».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Днепром-1» и «Мариуполем».